Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Также она подчеркнула, что в случае списывания во время НМТ тестирование для таких участников завершится.

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Что угрожает участникам НМТ за списывание

Вакуленко напомнила, что в 2022 году в каждой аудитории, где проходил НМТ, работал один инструктор. Впоследствии в УЦОКО услышали жалобы участников тестирования относительно того, что отдельные их коллеги списывали.

Заместитель директора УЦОКО отметила, что в этом году в подавляющем большинстве городов, в аудиториях, где будет проходить НМТ, будет работать два инструктора. Это должно предотвратить неблагочестие участников. Также несколько изменили программное обеспечение для проведения НМТ.

Поэтому уважаемые участники: не советую списывать. Если вы все-таки решите, есть высокая вероятность, что вас удалят из пункта проведения тестирования и вы не сможете получить свой результат для поступления в этом году,

– акцентировала Вакуленко.

И заметила, что оценка для участника НМТ закончится, если он попытается воспользоваться дополнительными справочными источниками с мобильного, например.

Дополнительная сессия в этом случае не предусмотрена. То есть вы в этом году потеряете шанс для поступления,

– подчеркнула заместитель директора УЦОКО.

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