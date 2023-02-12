Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Також вона наголосила, що у разі списування під час НМТ тестування для таких учасників завершиться.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Що загрожує учасникам НМТ за списування

Вакуленко нагадала, що у 2022 році в кожній аудиторії, де відбувався НМТ, працював один інструктор. Згодом в УЦОЯО почули скарги учасників тестування щодо того, що окремі їхні колеги списували.

Відтак заступниця директора УЦОЯО наголосила, що цього року у переважній більшості міст, в аудиторіях, де відбуватиметься НМТ, працюватиме два інструктори. Це має запобігти недоброчесності учасників. Також дещо змінили програмне забезпечення для проведення НМТ.

Тому шановні учасники: не раджу списувати. Якщо ви все-таки вирішите, є висока ймовірність, що вас видалять з пункту проведення тестування і ви не зможете отримати свій результат для вступу у цьому році,

– акцентувала Вакуленко.

І зауважила, що оцінювання для учасника НМТ закінчиться, якщо він намагатиметься скористатися додатковими довідковими джерелами з мобільного, наприклад.

Додаткова сесія у такому разі не передбачена. Тобто ви цього року втратите шанс для вступу,

– наголосила заступниця директора УЦОЯО.

Читайте "Найскладніші": чи будуть на НМТ завдання, які передбачають розгорнуту відповідь

Вступна кампанія – 2023: коротко