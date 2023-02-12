Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Також вона наголосила, що у разі списування під час НМТ тестування для таких учасників завершиться.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Що загрожує учасникам НМТ за списування
Вакуленко нагадала, що у 2022 році в кожній аудиторії, де відбувався НМТ, працював один інструктор. Згодом в УЦОЯО почули скарги учасників тестування щодо того, що окремі їхні колеги списували.
Відтак заступниця директора УЦОЯО наголосила, що цього року у переважній більшості міст, в аудиторіях, де відбуватиметься НМТ, працюватиме два інструктори. Це має запобігти недоброчесності учасників. Також дещо змінили програмне забезпечення для проведення НМТ.
Тому шановні учасники: не раджу списувати. Якщо ви все-таки вирішите, є висока ймовірність, що вас видалять з пункту проведення тестування і ви не зможете отримати свій результат для вступу у цьому році,
– акцентувала Вакуленко.
І зауважила, що оцінювання для учасника НМТ закінчиться, якщо він намагатиметься скористатися додатковими довідковими джерелами з мобільного, наприклад.
Додаткова сесія у такому разі не передбачена. Тобто ви цього року втратите шанс для вступу,
– наголосила заступниця директора УЦОЯО.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.