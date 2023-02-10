Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Предусмотрены ли на НМТ задачи с развернутым ответом
Так, Вакуленко подчеркнула, что национальный мультипредметный тест в 2023 году не будет содержать задач, предусматривающих предоставление развернутого ответа.
Также она напомнила, что тестовые тетради по украинскому и иностранному языкам, математики, которые абитуриенты получали во время прошлогодних ВНО, содержали такие задачи. Они были предназначены для того, чтобы абитуриенты могли продемонстрировать свое мышление и умение решать определенные задачи. Именно они лучшим образом определяли уровень знаний выпускников.
В НМТ такого модуля не предусмотрено. В будущем он, может быть, появится. Для участников это означает, что мы забрали самые сложные задачи,
– уточнила заместитель директора УЦОКО.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.