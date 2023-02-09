Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом подчеркнула, что неудовлетворительная оценка такой причины не является.

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Вакуленко уточнила, что абитуриента пригласят к участию в дополнительной сессии, только если он не прошел оценивание во время основной сессии по объективным причинам. В частности, если он:

не попал на основную сессию НМТ из-за плохого самочувствия, длительных воздушных тревог и т.п.;

не сумел завершить оценку из-за определенных технических проблем в пункте сборки.

Неудовлетворительная оценка уважительной причиной не является, уточнила заместитель директора УЦОКО.

НМТ нужно составлять в специальных центрах оценки. Дома отвечать на тестовые вопросы нельзя. Так что выпускники не смогут воспользоваться подсказкой учителя или друга. Все будут находиться в одинаковых условиях и выполнять одинаковые тесты,

– добавила Вакуленко.

Также подчеркнула, что НМТ будет проходить только на украинском языке.

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