Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом подчеркнула, что неудовлетворительная оценка такой причины не является.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
В каком случае можно пересложить НМТ
Вакуленко уточнила, что абитуриента пригласят к участию в дополнительной сессии, только если он не прошел оценивание во время основной сессии по объективным причинам. В частности, если он:
- не попал на основную сессию НМТ из-за плохого самочувствия, длительных воздушных тревог и т.п.;
- не сумел завершить оценку из-за определенных технических проблем в пункте сборки.
Неудовлетворительная оценка уважительной причиной не является, уточнила заместитель директора УЦОКО.
НМТ нужно составлять в специальных центрах оценки. Дома отвечать на тестовые вопросы нельзя. Так что выпускники не смогут воспользоваться подсказкой учителя или друга. Все будут находиться в одинаковых условиях и выполнять одинаковые тесты,
– добавила Вакуленко.
Также подчеркнула, что НМТ будет проходить только на украинском языке.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.