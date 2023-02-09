Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. При цьому наголосила, що незадовільна оцінка такою причиною не є.

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У якому разі можна перескласти НМТ

Вакуленко уточнила, що абітурієнта запросять до участі у додатковій сесії лише, якщо він не пройшов оцінювання під час основної сесії з об'єктивних причин. Зокрема, якщо він:

не потрапив на основну сесію НМТ через погане самопочуття, довготривалі повітряні тривоги тощо;

не зумів завершити оцінювання через певні технічні проблеми у пункті складання.

Незадовільна оцінка поважною причиною не є, уточнила заступниця директора УЦОЯО.

НМТ потрібно складати у спеціальних центрах оцінювання. Удома відповідати на тестові запитання не можна. Тож випускники не зможуть скористатися підказкою вчителя чи друга. Усі перебуватимуть в однакових умовах і виконуватимуть однакові тести, ​

– додала Вакуленко.

Також наголосила, що НМТ відбуватиметься лише українською мовою.

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