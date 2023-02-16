Про це під час прямого ефіру повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає 24 Канал. Вона розповіла, де знайти ці додаткові матеріали.

До теми Чи повинен випускник складати НМТ, якщо не планує вступати до вишу

За її словами, довідкові матеріали, використання яких дозволене під час виконання НМТ з математики, фізики та хімії, можна знайти на тестовій платформі сайту УЦОЯО.

Які додаткові матеріали можна використовувати під час НМТ

Математика

Заступниця директора УЦОЯО зізналася, що довідкові матеріали з математики будуть ті ж самі, що торік, і ті ж, які використовували на ЗНО у 2021 році.

У довідкових матеріалах можуть знадобитися:

формули з геометрії;

логарифми;

первісна функція та визначений інтеграл;

матеріали з тригонометрії та інше.

Всі ці матеріали можна знайти за цим посиланням. Крім того, під час тестування учасники НМТ матимуть змогу скористатися чернеткою.

"Очевидно, що багато задач буде з застосуванням рисунків, потрібно буде щось для себе позначити, знайти певні довжини сторін багатокутника. Це можна буде зобразити на чернетці. На кожному робочому місці учасника вона буде", – каже Вакуленко.

Які будуть завдання з математики на НМТ (загальна кількість завдань – 22):

15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти;

3 – на встановлення відповідності (3 з 5);

4 – з короткою відповіддю.

Хімія

Випускники, які обрали складати хімію на НМТ третій предметом, зможуть використовувати довідкові матеріали. Зокрема:

періодичну систему хімічних елементів;

таблицю "Розчинності основ кислот амфотерних гідроксидів і солей у воді за температурою 20-25°C";

таблицю "Ряд активності металів".

Знайти ці матеріали можна за цим посиланням на сайті УЦОЯО.

Які будуть завдання з хімії на НМТ (загальна кількість завдань – 30):

22 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

2 – на встановлення відповідності (3 з 5);

6 – з короткою відповіддю.

Фізика

Учасникам НМТ, які складають фізику, також будуть доступні довідкові матеріали під час тестування. Йдеться про:

таблицю "Префікси до одиниці Si";

таблицю значень тригонометричних функцій деяких кутів.

Знайти додаткові матеріали з фізики – можна за цим посиланням.

"І з фізики, і з хімії також зможете скористатися чернеткою", – запевнила заступниця директора УЦОЯО.

Які будуть завдання з фізики на НМТ (загальна кількість завдань – 20):

12 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

2 – на встановлення відповідності (4 з 5);

6 – з короткою відповіддю.

Як підготуватися до НМТ-2023 з цих предметів? Завдання національного мультипредметного тесту (НМТ) укладаються за програмами ЗНО. Отже, щоб підготуватися, варто переглянути програму з математики – за цим посиланням, програму з фізики – за цим посиланням та програму з хімії – за цим посиланням.

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