Цьогорічні абітурієнти можуть виконати тест як онлайн, так і завантажити на свій гаджет.

Читайте Вступна кампанія-2023: МОН визначило порядок прийому абітурієнтів до вишів

УЦОЯО оприлюднив демоваріант тесту з хімії

Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Але за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний вступному тесту.

Тест із хімії складається з 30 завдань різних форм:

  • з вибором однієї правильної відповіді (22 завдання);
  • на встановлення відповідності (логічні пари) (2 завдання);
  • відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

Ви також зможете вибирати послідовність виконання завдань.

Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами. А саме:

  • Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами);
  • таблицею "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20 – 25 ℃";
  • таблицею "Ряд активності металів".

Ви можете також завантажити демоваріант тесту на свій гаджет.

До теми Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру

Які демоваріанти тестів вже оприлюднив УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.