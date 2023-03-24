Тест містить 30 завдань. Пройти його можна вже сьогодні.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Учасники НМТ можуть пройти демотест з біології
За структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний вступному тесту. Все ж інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ.
Під час виконання тесту ви можете вибирати послідовність виконання завдань. Після завершення роботи отримаєте результат.
Якщо у вас зараз нестабільний інтернет або немає можливості працювати протягом 1 години, можете завантажити тест на свій комп'ютер.
Які демоваріанти тестів вже оприлюднив УЦОЯО
Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.