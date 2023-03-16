Завдання з фізики доступні у спеціальному онлайн-середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
УЦОЯО оприлюднив демоваріант тесту з фізики
Інтерфейс цього тестувальника відрізняється від того, що буде на реальному НМТ. Все ж за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний.
Якщо ви не маєте можливості через повільний інтернет активно працювати протягом години над цим демотестом, можете завантажити його на свій гаджет.
Тест доступний за посиланням.
Абітурієнт, до слова, як під час виконання демотесту, так і під час реального тестування зможе вибирати послідовність виконання завдань.
До слова, реальний тест не буде складнішим за демонстраційний варіант.
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Які демоваріанти тестів вже оприлюднив УЦОЯО
Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.