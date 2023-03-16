Задания по физике доступны в специальной онлайн-среде Львовского регионального центра оценивания качества образования.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
УЦОКО обнародовал демовариант теста по физике
Интерфейс этого тестировщика отличается от того, что будет на реальном НМТ. Все же по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен.
Если у вас нет возможности через медленный интернет активно работать в течение часа над этим демотестом, можете загрузить его на свой гаджет.
Тест доступен по ссылке.
Абитуриент, к слову, как при выполнении демотеста, так и при реальном тестировании сможет выбирать последовательность выполнения задач.
К слову, реальный тест не будет сложнее демонстрационного варианта.
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Какие демоварианты тестов уже обнародовал УЦОКО
Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.