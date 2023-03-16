Задания по физике доступны в специальной онлайн-среде Львовского регионального центра оценивания качества образования.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

УЦОКО обнародовал демовариант теста по физике

Интерфейс этого тестировщика отличается от того, что будет на реальном НМТ. Все же по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен.

Если у вас нет возможности через медленный интернет активно работать в течение часа над этим демотестом, можете загрузить его на свой гаджет.

Тест доступен по ссылке.

Что важно! Во время НМТ по физике вы сможете пользоваться справочными материалами (формулами).

Абитуриент, к слову, как при выполнении демотеста, так и при реальном тестировании сможет выбирать последовательность выполнения задач.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

К слову, реальный тест не будет сложнее демонстрационного варианта.

Читайте Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы

Какие демоварианты тестов уже обнародовал УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:

Вступительная кампания – 2023: кратко