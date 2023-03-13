Интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Все же по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен вступительному тесту.
Читайте УЦОКО опубликовал демонстрационный тест НМТ по украинскому языку
УЦОКО обнародовал демотест по истории Украины
Так что нынешние абитуриенты могут уже сейчас проверить свои знания по истории родной страны.
Тест содержит 30 задач. Для их выполнения у выпускников есть 1 час. Содержание задач отвечает программе ВНО по истории Украины (разделы 6 – 32) и охватывает темы, касающиеся событий второй половины XVI – начала XXI века.
Участник тестирования сам может выбирать последовательность выполнения задач.
Если у вас нестабильный интернет, можете скачать файл с демонстрационным вариантом теста.
К теме Какими будут задачи на НМТ по математике: обнародовали демонстрационный тест
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.