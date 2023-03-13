Интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Все же по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен вступительному тесту.

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УЦОКО обнародовал демотест по истории Украины

Так что нынешние абитуриенты могут уже сейчас проверить свои знания по истории родной страны.

Тест содержит 30 задач. Для их выполнения у выпускников есть 1 час. Содержание задач отвечает программе ВНО по истории Украины (разделы 6 – 32) и охватывает темы, касающиеся событий второй половины XVI – начала XXI века.

Участник тестирования сам может выбирать последовательность выполнения задач.

Тест по истории Украины можно пройти за этим ссылкой.

Если у вас нестабильный интернет, можете скачать файл с демонстрационным вариантом теста.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Также на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования в рубрике "Подготовка к тестам" есть тренажер по истории Украины . Он может помочь тем, кто готовится к тестированию по этому предмету. В частности, запомнить даты исторических событий, поработать онлайн с изображениями украинских достопримечательностей и персоналий.

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