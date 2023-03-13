Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Все ж за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний до вступного тесту.

Читайте УЦОЯО опублікував демонстраційний тест НМТ з української мови

УЦОЯО оприлюднив демотест з історії України

Тож цьогорічні абітурієнти можуть вже зараз перевірити свої знання з історії рідної країни.

Тест містить 30 завдань. Для їх виконання випускники мають 1 годину. Зміст завдань відповідає програмі ЗНО з історії України (розділи 6 – 32) й охоплює теми, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ століття.

Учасник тестування сам може вибирати послідовність виконання завдань.

Якщо у вас нестабільний інтернет, можете завантажити файл із демонстраційним варіантом тесту.

Також на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти в рубриці "Підготовка до тестів" є тренажер з історії України. Він може допомогти тим, хто готується до тестування з цього предмета. Зокрема, запам'ятати дати історичних подій, попрацювати онлайн із зображеннями українських історичних пам'яток і персоналій.

До теми Якими будуть завдання на НМТ з математики: оприлюднили демонстраційний тест

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.