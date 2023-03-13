Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Все ж за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний до вступного тесту.
Читайте УЦОЯО опублікував демонстраційний тест НМТ з української мови
УЦОЯО оприлюднив демотест з історії України
Тож цьогорічні абітурієнти можуть вже зараз перевірити свої знання з історії рідної країни.
Тест містить 30 завдань. Для їх виконання випускники мають 1 годину. Зміст завдань відповідає програмі ЗНО з історії України (розділи 6 – 32) й охоплює теми, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ століття.
Учасник тестування сам може вибирати послідовність виконання завдань.
Якщо у вас нестабільний інтернет, можете завантажити файл із демонстраційним варіантом тесту.
До теми Якими будуть завдання на НМТ з математики: оприлюднили демонстраційний тест
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.