Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Все ж за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний до вступного тесту.

Читайте УЦОЯО опублікував демонстраційний тест НМТ з української мови

УЦОЯО оприлюднив демотест з історії України

Тож цьогорічні абітурієнти можуть вже зараз перевірити свої знання з історії рідної країни.

Тест містить 30 завдань. Для їх виконання випускники мають 1 годину. Зміст завдань відповідає програмі ЗНО з історії України (розділи 6 – 32) й охоплює теми, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ століття.

Учасник тестування сам може вибирати послідовність виконання завдань.

Тест з історії України можна пройти за цим посиланням.

Якщо у вас нестабільний інтернет, можете завантажити файл із демонстраційним варіантом тесту.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Також на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти в рубриці "Підготовка до тестів" є тренажер з історії України . Він може допомогти тим, хто готується до тестування з цього предмета. Зокрема, запам'ятати дати історичних подій, попрацювати онлайн із зображеннями українських історичних пам'яток і персоналій.

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