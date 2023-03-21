Як під час проходження демонстраційного тесту, так і на НМТ учасники зможуть вибирати послідовність виконання завдань. Після завершення отримають результати.

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УЦОЯО оприлюднив демонстраційний тест з англійської мови

Тест можна пройти в онлайн-режимі. Також скачати на свій гаджет, якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 60 хвилин.

Демонстраційний тест з англійської мови доступний за посиланням.

Що важливо, у тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання.

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Які демоваріанти тестів вже оприлюднив УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів: