Як під час проходження демонстраційного тесту, так і на НМТ учасники зможуть вибирати послідовність виконання завдань. Після завершення отримають результати.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
УЦОЯО оприлюднив демонстраційний тест з англійської мови
Тест можна пройти в онлайн-режимі. Також скачати на свій гаджет, якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 60 хвилин.
Що важливо, у тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання.
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Які демоваріанти тестів вже оприлюднив УЦОЯО
Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.