Тест содержит 30 задач. Пройти его можно уже сегодня.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Участники НМТ могут пройти демотест по биологии
По структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен вступительному тесту. Тем не менее интерфейс предлагаемого тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ.
При выполнении теста вы можете выбирать последовательность выполнения заданий. После завершения работы получите результат.
Если у вас сейчас нестабильный интернет или нет возможности работать в течение 1 часа, можете скачать тест на свой компьютер.
Какие демоварианты тестов уже обнародовал УЦОКО
Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:
Читайте Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.