Нынешние абитуриенты могут выполнить тест как онлайн, так и скачать на свой гаджет.

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УЦОКО обнародовал демовариант теста по химии

Интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Но по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен вступительному тесту.

Тест по химии состоит из 30 задач разных форм:

с выбором одного правильного ответа (22 задания);

на установление соответствия (логические пары) (2 задания);

открытой формы с кратким ответом (6 задач).

Вы также сможете выбирать последовательность выполнения задач.

При выполнении задач по химии можно будет пользоваться справочными материалами. А именно:

Периодической системой химических элементов (короткой и длинной формами);

таблицей "Растворимость оснований, кислот, амфотерных гидроксидов и солей в воде за 20 – 25 ℃";

таблицей "Ряд активности металлов".

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Вы можете также скачать демовариант теста на свой гаджет.

Демонстрационный вариант теста по химии доступен по ссылке.

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Какие демоварианты тестов уже обнародовал УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам: