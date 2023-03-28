Нынешние абитуриенты могут выполнить тест как онлайн, так и скачать на свой гаджет.
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УЦОКО обнародовал демовариант теста по химии
Интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Но по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен вступительному тесту.
Тест по химии состоит из 30 задач разных форм:
- с выбором одного правильного ответа (22 задания);
- на установление соответствия (логические пары) (2 задания);
- открытой формы с кратким ответом (6 задач).
Вы также сможете выбирать последовательность выполнения задач.
При выполнении задач по химии можно будет пользоваться справочными материалами. А именно:
- Периодической системой химических элементов (короткой и длинной формами);
- таблицей "Растворимость оснований, кислот, амфотерных гидроксидов и солей в воде за 20 – 25 ℃";
- таблицей "Ряд активности металлов".
Вы можете также скачать демовариант теста на свой гаджет.
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Какие демоварианты тестов уже обнародовал УЦОКО
Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.