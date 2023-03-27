Этот документ МОН уже направило в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.

Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

Какие особенности вступительной кампании в 2023 году

Вступительные испытания на бакалавриат

Для поступления на бакалавриат нужны результаты НМТ. Последний содержит два блока задач: основной и дополнительный. Обязательно абитуриенты должны сдавать в этом году украинский язык и математику. Также один предмет по выбору – история Украины, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский), биологию, физику и химию.

После выполнения всех задач НМТ во временном экзаменационном центре участник будет видеть на мониторе компьютера информацию о количестве полученных баллов. Их нужно перевести по шкале 100 – 200 баллов. Таблицу уже согласовали.

При этом участнику НМТ нужно по каждому предмету набрать не менее 10% от общего количества тестовых баллов. К результатам каждого предмета теста будут применяться весовой коэффициент в соответствии со специальностью, на которую абитуриент поступает.

Для поступления в 2023 году в вузы можно использовать результаты ВНО 2020 – 2021 годов и НМТ-2022.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Вступительные испытания в магистратуру

Желающие поступить в магистратуру в 2023 году должны пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ), а также единственный вступительный экзамен (ЕВИ).

ЕФВВ – форма вступительного испытания для поступления на обучение для получения степени магистра, которая предполагает оценку уровня подготовленности поступающего по специальности.

– форма вступительного испытания для поступления на обучение для получения степени магистра, которая предполагает оценку уровня подготовленности поступающего по специальности. ЕВИ – форма вступительного испытания для поступления на обучение для получения степени магистра, которая объединяет тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский по выбору поступающего).

Читайте НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Для конкурсного отбора засчитывают балл (баллы):

ЕВИ и ЕФОВ (2023) – для поступления на такие специальности как "Социальные и поведенческие науки", "Управление и администрирование", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения";

ЕВИ и ЕФОВ (2023) или ЕВИ 2023 и профессионального экзамена – для поступления на "Журналистику";

ЕВИ (2023), профессионального экзамена – для поступления на другие специальности.

Регистрация заявлений на участие в ЕВИ и ЕФОВ осуществляют в сроки, установленные МОН. График проведения вступительных экзаменов в магистратуру согласуют со временем.

ЕВИ и ЕФОР в этом году будут проходить в форме компьютерных онлайн-тестов в специальных ТЭЦ. Детали будут обнародованы впоследствии также.