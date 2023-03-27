Цей документ МОН вже надіслало до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

Важливо Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру

Які особливості вступної кампанії у 2023 році

Вступні випробування на бакалаврат

Для вступу на бакалаврат потрібні результати НМТ. Останній містить два блоки завдань: основний і додатковий. Обов'язково абітурієнти мають складати цьогоріч українську мову та математику. Також один предмет на вибір – історію України, іноземну мову (англійську, іспанську, німецьку або французьку), біологію, фізику та хімію.

Після завершення виконання всіх завдань НМТ у тимчасовому екзаменаційному центрі учасник бачитиме на моніторі комп'ютера інформацію про кількість отриманих балів. Їх потрібно перевести за шкалою 100 – 200 балів. Таблицю вже погодили.

При цьому учаснику НМТ треба з кожного предмета набрати не менше 10 % від загальної кількості тестових балів. До результатів кожного предмета тесту застосовуватимуть ваговий коефіцієнт відповідно до спеціальності, на яку абітурієнт вступає.

Для вступу у 2023 році у виші також можна буде використовувати результати ЗНО 2020 – 2021 років та НМТ-2022.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вступні випробування до магістратури

Охочі вступити до магістратури у 2023 році мають пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

– форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху. ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Читайте НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Для конкурсного відбору зараховують бал (бали):

ЄВІ та ЄФВВ (2023 року) – для вступу на такі спеціальності як "Соціальні та поведінкові науки", "Управління та адміністрування", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини";

ЄВІ та ЄФВВ (2023 року) або ЄВІ 2023 року та фахового іспиту – для вступу на "Журналістику";

ЄВІ (2023 року), фахового іспиту – для вступу на інші спеціальності.

Реєстрацію заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ здійснюють у терміни, встановлені МОН. Графік проведення вступних випробувань до магістратури погодять згодом.

ЄВІ та ЄФВВ цьогоріч відбуватимуться у формі комп'ютерних онлайн-тестів у спеціальних ТЕЦ. Деталі оприлюднять згодом також.