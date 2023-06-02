Заступник директора УЦОЯО Валерій Бойко повідомив, що варіанти тестів та тестові форми будуть унікальними для кожного тестового дня. Як і для кожної зміни тестування.

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В УЦОЯО зробили важливу заяву про завдання НМТ-2023

При цьому в УЦОЯО кажуть: подібні завдання можуть траплятися в різних учасників НМТ, оскільки тести перевіряють знання майбутніх студентів, перелік яких визначений програмою ЗНО.

Набори тестових завдань є унікальними. Вони не перетинаються і не повторюються. Подібні і суголосні завдання можуть траплятися. Наприклад, кількістю дат, понять та термінів,

– зазначив Бойко.

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