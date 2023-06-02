Заместитель директора УЦОКО Валерий Бойко сообщил, что варианты тестов и тестовые формы будут уникальными для каждого тестового дня. Как и для каждой смены тестирования.

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В УЦОКО сделали важное заявление о заданиях НМТ-2023

При этом в УЦОКО говорят: подобные задачи могут встречаться у разных участников НМТ, поскольку тесты проверяют знания будущих студентов, перечень которых определен программой ВНО.

Наборы тестовых заданий уникальны. Они не пересекаются и не повторяются. Подобные и согласные задачи могут случаться. Например, количеством дат, понятий и терминов,

– отметил Бойко.

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