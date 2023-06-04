Так что расспросить и узнать правильные ответы участникам не получится. Лучше повторять изученный материал и проверять свои знания с помощью тренировочных тестов. Где их найти, подскажет 24 Канал.

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Где найти тренировочные тесты для подготовки на НМТ-2023

Ранее Украинский центр оценивания качества образования публиковал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:

Мечтаете о престижной профессии для своего ребенка? Получить необходимые знания для быстрого карьерного роста поможет профессиональное образование в дистанционном колледже "Оптима". Узнайте о направлениях подготовки, условиях поступления и преимуществах обучения на бесплатном вебинаре, что состоится 13 июня в 19.00. Присоединяйтесь к встрече и начните воплощать свою мечту прямо сейчас!

Интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Все же по структуре, типам задач демовариант аналогичен вступительному тесту.

Вы можете смело проверять свои знания с помощью этих тестов. Их можно выполнить как онлайн, так и скачав на свой гаджет.

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Вступительная кампания – 2023: кратко