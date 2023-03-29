Зачем нужен демонстрационный тест? Его прохождение напоминает реальный НМТ. Участники могут выбирать последовательность выполнения задач, а по завершении получат результаты.
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УЦОКО обнародовал демонстрационный тест по немецкому языку
Тест можно пройти в онлайн-режиме. Также его можно скачать на свой гаджет, если у вас нет возможности пройти его в течение 60 минут.
Важно, что на НМТ-2023 по немецкому языку на реальном тестировании не будет задач с открытой формой ответа, также не будет задач по аудированию.
В общей сложности на НМТ по немецкому языку будет 32 задания. Среди них 5 – с выбором одного правильного ответа, 11 – на установление соответствия, 16 – на заполнение пробелов в текстах.
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Какие демоварианты тестов обнародовали ранее
Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по таким предметам :
Введение в вузы на основе НМТ: коротко
- НМТ в 2023 году будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия. Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную. Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.