Зачем нужен демонстрационный тест? Его прохождение напоминает реальный НМТ. Участники могут выбирать последовательность выполнения задач, а по завершении получат результаты.

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УЦОКО обнародовал демонстрационный тест по немецкому языку

Тест можно пройти в онлайн-режиме. Также его можно скачать на свой гаджет, если у вас нет возможности пройти его в течение 60 минут.

Всего есть 32 задания. Демонстрационный тест по немецкому языку доступен по этой ссылке.

Важно, что на НМТ-2023 по немецкому языку на реальном тестировании не будет задач с открытой формой ответа, также не будет задач по аудированию.

В общей сложности на НМТ по немецкому языку будет 32 задания. Среди них 5 – с выбором одного правильного ответа, 11 – на установление соответствия, 16 – на заполнение пробелов в текстах.

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Какие демоварианты тестов обнародовали ранее

Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по таким предметам :

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