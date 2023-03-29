Если документ забудет абитуриент, его не допустят к пункту сдачи тестирования. Так что НМТ он не сдаст.

Читайте НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

В каком случае участника НМТ не пропустят в экзаменационный центр

Также участникам национального мультитеста не стоит опаздывать на тестирование. В противном случае их также не допустят к сдаче теста.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Кстати, место, дата и время проведения тестирования будут указаны в приглашении. Его разместят на информационной странице участника экзамена не позднее десяти календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.

К теме Вступительная кампания-2023: МОН определило порядок приема абитуриентов в вузы

Вступительная кампания – 2023: кратко