Якщо документ абітурієнт забуде, його не допустять до пункту складання тестування. Тож НМТ він не складе.

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У якому разі учасника НМТ не пропустять в екзаменаційний центр

Також учасникам національного мультитесту не варто запізнюватися на тестування. В іншому разі їх також не допустять до складання тесту.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

До слова, місце, дата та час проведення тестування будуть зазначені у запрошенні. Його розмістять на інформаційній сторінці учасника іспиту не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ.

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