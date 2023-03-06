Как и в прошлом году, НМТ будет проходить в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений как в Украине, так и за рубежом. Также тестирование будет приостанавливаться во время воздушных тревог.
Важно Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы
Что изменилось в тестировании
Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала о наработках по НМТ-2023. По ее словам:
- усовершенствовали тестовую платформу – она стала более защищенной от фальсификаций;
- участники теперь не смогут копировать тестовые задания;
- участники не смогут воспользоваться фрагментами условий задач, чтобы искать соответствующую информацию в браузере;
- участники не смогут скачивать ПДФ-версии тестов.
Как поделилась эксперт, в прошлом году одна полная версия НМТ все же оказалась в интернете – участник загрузил соответствующие вебстраницы, направил их себе на электронный ящик и сохранил.
Также Татьяна Вакуленко рассказала, что на НМТ-2023 к результатам по каждому из предметов будут применять разные коэффициенты для поступления. Информацию об их значении впоследствии обнародуют на сайте МОН.
К слову, в 2023 году абитуриенты должны сдать тестирование по двум обязательным предметам – украинскому языку и математике. УЦОКО уже опубликовал демонстрационный тест НМТ по языку, а также демонстрационный тест по математике.
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную. Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей. Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.