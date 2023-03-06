Як і минулого року, НМТ відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти як в Україні, так і за кордоном. Також тестування призупинятимуть під час повітряних тривог.

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Що змінилося у тестуванні

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла про напрацювання щодо НМТ-2023. За її словами:

вдосконалили тестову платформу – вона стала більш захищеною від фальшувань;

учасники тепер не зможуть копіювати тестові завдання;

учасники не зможуть скористатися фрагментами умов до завдань, щоб шукати відповідну інформацію в браузері;

учасники не зможуть завантажувати ПДФ-версії тестів.

Як поділилася експертка, минулого року одна повна версія НМТ усе ж опинилася в інтернеті – учасник завантажив відповідні вебсторінки, надіслав їх собі на електронну скриньку та зберіг.

Також Тетяна Вакуленко розповіла, що на НМТ-2023 до результатів із кожного з предметів застосовуватимуть різні коефіцієнти для вступу. Інформацію про їхнє значення згодом оприлюднять на сайті МОН.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

До слова, у 2023 році абітурієнти мають скласти тестування з двох обов'язкових предметів – української мови та математики. УЦОЯО вже опублікував демонстраційний тест НМТ з мови, а також демонстраційний тест з математики.

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