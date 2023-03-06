Як і минулого року, НМТ відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти як в Україні, так і за кордоном. Також тестування призупинятимуть під час повітряних тривог.
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Що змінилося у тестуванні
Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла про напрацювання щодо НМТ-2023. За її словами:
- вдосконалили тестову платформу – вона стала більш захищеною від фальшувань;
- учасники тепер не зможуть копіювати тестові завдання;
- учасники не зможуть скористатися фрагментами умов до завдань, щоб шукати відповідну інформацію в браузері;
- учасники не зможуть завантажувати ПДФ-версії тестів.
Як поділилася експертка, минулого року одна повна версія НМТ усе ж опинилася в інтернеті – учасник завантажив відповідні вебсторінки, надіслав їх собі на електронну скриньку та зберіг.
Також Тетяна Вакуленко розповіла, що на НМТ-2023 до результатів із кожного з предметів застосовуватимуть різні коефіцієнти для вступу. Інформацію про їхнє значення згодом оприлюднять на сайті МОН.
До слова, у 2023 році абітурієнти мають скласти тестування з двох обов'язкових предметів – української мови та математики. УЦОЯО вже опублікував демонстраційний тест НМТ з мови, а також демонстраційний тест з математики.
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову. Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном. Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.