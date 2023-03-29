Навіщо потрібний демонстраційний тест? Його проходження нагадує реальний НМТ. Учасники можуть вибирати послідовність виконання завдань, а після завершення отримають результати.
До теми Не забудьте: у якому разі учасника НМТ не пропустять в екзаменаційний центр
УЦОЯО оприлюднив демонстраційний тест з німецької мови
Тест можна пройти в онлайн-режимі. Також його можна скачати на свій гаджет, якщо у вас наразі немає можливості пройти його протягом 60 хвилин.
Важливо, що на НМТ-2023 з німецької мови на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, також не буде завдань з аудіювання.
Загалом на НМТ з німецької мови буде 32 завдання. Серед них 5 – з вибором однієї правильної відповіді, 11 – на встановлення відповідності, 16 – на заповнення пропусків у текстів.
До теми Наближене до ЗНО, а платформа захищена від копіювань: що змінилося в НМТ-2023
Які демоваріанти тестів оприлюднили раніше
Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:
Вступ до вишів на основі НМТ: коротко
- НМТ у 2023 році міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія. Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову. Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.