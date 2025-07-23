Вы чуть ли не ежедневно ходите в "гамазею", но не подозреваете об этом

Все чаще слово "магазин" мы заменяем на супермаркет. Но оба слова заимствованы, и кроме них существовали и другие названия заведения.

Откуда взялось слово "магазин" и какими еще словами украинцы называют это заведение, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Натальи Буг.

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Как еще назвать "магазин"?

Такое уже привычное слово "магазин", которым обозначаем место, где совершаем покупки, – от продуктов, одежды, до бытовых мелочей, осуществило в наш язык длительное путешествие.

Слово "магазин" пришло в украинский язык то ли через русский язык, или через польский. А там заимствовано из французского magasin – "склад" или "кладовая". Во французский язык оно попало из итальянского magazzino, а еще раньше – из арабского makhzan (مخزن), что означает "хранилище" или "место для хранения".

То есть первоначально магазином называли не торговую точку, а – склад. Со временем значение термина изменилось – с места хранения товаров на место торговли, которое мы знаем сегодня. Длительное путешествие и метаморфозы, не так ли?

Но изменения слова не прекратились. В украинском разговорном языке слово приобрело другие метаморфозы, которыми активно пользовались:

гамазин,

гамазей,

гамазея,

гамазия.

И сначала эти слова тоже обозначали не здание для продажи, а большую кладовую на зерно или кладовую, где хранится различная хозяйственная утварь, орудия, продукты. Или же в контексте военных складов или городских кладовых, где хранили припасы, ружья, запасы и тому подобное. Именно так оно фигурирует в литературе:

Підпалюють гамазини з хлібом (Олекса Стороженко):

(Олекса Стороженко): Рушниць, мушкетів, оружжин наклали повні гамазеї (Иван Котляревський);

(Иван Котляревський); На самім кінці Борислава... стояв великий магазин, де складували земний віск. (Иван Франко).

А впоследствии эти слова стали синонимами к слову "магазин". В современном украинском языке слово "гамазин" практически вышло из употребления, уступив "магазину" как торговому заведению. Однако оно сохраняется в исторических текстах, фольклорных упоминаниях, диалектных формах в некоторых регионах.

Что такое гамазея: смотрите видео

Какими еще словами можно обозвать "магазин"?

Вместо "магазина" в фольклоре и старопечатных изданиях фигурирует слово "крамниця" – название торгового заведения. И это слово имеет интересную историю.

Слово "мкрамниця" происходит от "крам" – товар, что имеет немецкие корни – Kram. В староукраинском языке "крам" имел значение не только товара, но и ценности, добра. В "Русской правде" и более поздних сборниках законов упоминается "крам" – как товар, что продается, а "крамар" – как продавец.

В документах XVIII – XIX века, особенно в актах городских магистратов, слово "крамниця" употреблялось для обозначения торговой точки, часто с уточнением: "крамниця суконна", "крамниця аптечна", "крамниця залізна". Товары из лавки противопоставлялась товарам ярмарки, как более дорогие или ценные.

Завел крамниця с табаком (Иван Нечуй-Левицкий)

В народных песнях или художественных произведениях старой эпохи крамниця часто была не просто местом торговли – а символом связи с миром, где продавали "панские ткани" или "польские украшения", а также местом где обменивались новостями.

И это, другое, название торгового заведения, до сих пор популярно в некоторых регионах Украины. Поэтому каждое из этих слов несет не только значение, но и культурный след.

Кроме того, существовали и другие названия:

Лавка – слово из простонародной лексики, может быть заимствовано из староукраинского или польского (где ławka – до сих пор "лавка"). Это маленькая торговая точка. Или же по-другому – крамничка.

– слово из простонародной лексики, может быть заимствовано из староукраинского или польского (где – до сих пор "лавка"). Это маленькая торговая точка. Или же по-другому – Шпихлир – устаревший термин, означавший склад или кладовую, употребляемый в Карпатах и для обозначения магазина.

Магазины, где продают специальные изделия, имеют тоже свои отдельные названия: книгарня, где продают литературу, цукерня, где продают сладости, аптека, где продают лекарства.

Поэтому не стоит ограничиваться одним словом, а разнообразьте речь. Более того, у нас и так в обращении уже есть слова супермаркет, маркет, бутик, ларек, шоп, которые тоже заимствованы, но не так давно.