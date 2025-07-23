Вы чуть ли не ежедневно ходите в "гамазею", но не подозреваете об этом
- Слово "магазин" в украинском языке заимствовано через русский или польский из французского "magasin" и изначально означало "склад" или "кладовая".
- Другие названия для торговых заведений в Украине включают "крамниця, "лавка", "гамазин", и "шпихлір", каждое из которых имеет свое культурное значение и историю.
Все чаще слово "магазин" мы заменяем на супермаркет. Но оба слова заимствованы, и кроме них существовали и другие названия заведения.
Откуда взялось слово "магазин" и какими еще словами украинцы называют это заведение, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Натальи Буг.
Смотрите также Не только "обманули": как еще можно сказать об этой досадной ситуации
Как еще назвать "магазин"?
Такое уже привычное слово "магазин", которым обозначаем место, где совершаем покупки, – от продуктов, одежды, до бытовых мелочей, осуществило в наш язык длительное путешествие.
Слово "магазин" пришло в украинский язык то ли через русский язык, или через польский. А там заимствовано из французского magasin – "склад" или "кладовая". Во французский язык оно попало из итальянского magazzino, а еще раньше – из арабского makhzan (مخزن), что означает "хранилище" или "место для хранения".
То есть первоначально магазином называли не торговую точку, а – склад. Со временем значение термина изменилось – с места хранения товаров на место торговли, которое мы знаем сегодня. Длительное путешествие и метаморфозы, не так ли?
Но изменения слова не прекратились. В украинском разговорном языке слово приобрело другие метаморфозы, которыми активно пользовались:
- гамазин,
- гамазей,
- гамазея,
- гамазия.
И сначала эти слова тоже обозначали не здание для продажи, а большую кладовую на зерно или кладовую, где хранится различная хозяйственная утварь, орудия, продукты. Или же в контексте военных складов или городских кладовых, где хранили припасы, ружья, запасы и тому подобное. Именно так оно фигурирует в литературе:
- Підпалюють гамазини з хлібом (Олекса Стороженко):
- Рушниць, мушкетів, оружжин наклали повні гамазеї (Иван Котляревський);
- На самім кінці Борислава... стояв великий магазин, де складували земний віск. (Иван Франко).
А впоследствии эти слова стали синонимами к слову "магазин". В современном украинском языке слово "гамазин" практически вышло из употребления, уступив "магазину" как торговому заведению. Однако оно сохраняется в исторических текстах, фольклорных упоминаниях, диалектных формах в некоторых регионах.
Что такое гамазея: смотрите видео
Какими еще словами можно обозвать "магазин"?
Вместо "магазина" в фольклоре и старопечатных изданиях фигурирует слово "крамниця" – название торгового заведения. И это слово имеет интересную историю.
Слово "мкрамниця" происходит от "крам" – товар, что имеет немецкие корни – Kram. В староукраинском языке "крам" имел значение не только товара, но и ценности, добра. В "Русской правде" и более поздних сборниках законов упоминается "крам" – как товар, что продается, а "крамар" – как продавец.
В документах XVIII – XIX века, особенно в актах городских магистратов, слово "крамниця" употреблялось для обозначения торговой точки, часто с уточнением: "крамниця суконна", "крамниця аптечна", "крамниця залізна". Товары из лавки противопоставлялась товарам ярмарки, как более дорогие или ценные.
Завел крамниця с табаком (Иван Нечуй-Левицкий)
В народных песнях или художественных произведениях старой эпохи крамниця часто была не просто местом торговли – а символом связи с миром, где продавали "панские ткани" или "польские украшения", а также местом где обменивались новостями.
И это, другое, название торгового заведения, до сих пор популярно в некоторых регионах Украины. Поэтому каждое из этих слов несет не только значение, но и культурный след.
Кроме того, существовали и другие названия:
- Лавка – слово из простонародной лексики, может быть заимствовано из староукраинского или польского (где ławka – до сих пор "лавка"). Это маленькая торговая точка. Или же по-другому – крамничка.
- Шпихлир – устаревший термин, означавший склад или кладовую, употребляемый в Карпатах и для обозначения магазина.
Магазины, где продают специальные изделия, имеют тоже свои отдельные названия: книгарня, где продают литературу, цукерня, где продают сладости, аптека, где продают лекарства.
Поэтому не стоит ограничиваться одним словом, а разнообразьте речь. Более того, у нас и так в обращении уже есть слова супермаркет, маркет, бутик, ларек, шоп, которые тоже заимствованы, но не так давно.