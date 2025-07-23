Звідки взялося слово "магазин" та якими ще словами українці називають цей заклад, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Наталки Буг.

Дивіться також Не лише "обманули": як ще можна сказати про цю прикру ситуацію

Як ще назвати "магазин"?

Таке уже звичне слово "магазин", яким позначаємо місце де здійснюємо покупки, – від продуктів, одягу, до побутових дрібничок, здійснило до нашої мови тривалу мандрівку.

Слово "магазин" прийшло до української мови чи то через російську мову, чи через польську. А там запозичене з французького magasin – "склад" або "комора". У французьку мову воно потрапило з італійського magazzino, а ще раніше – з арабського makhzan (مخزن), що означає "сховище" або "місце для зберігання".

Тобто первісно магазином називали не торгівельну точку, а – склад. Згодом значення терміна змінилося – з місця зберігання товарів на місце торгівлі, яке ми знаємо сьогодні. Тривала мандрівка і метаморфози, чи не так?

Та зміни слова не припинилися. В українській розмовній мові слово набуло інших метаморфоз, якими активно послуговувалися:

гамазин,

гамазей,

гамазея,

гамазія.

І спочатку ці слова теж позначали не будівлю для продажу, а велику комору на зерно або комору, де зберігається різне господарське начиння, знаряддя, продукти. Або ж в контексті військових складів чи міських комор, де зберігали припаси, рушниці, запаси тощо. Саме так воно фігурує в літературі:

Підпалюють гамазини з хлібом (Олекса Стороженко):

(Олекса Стороженко): Рушниць, мушкетів, оружжин наклали повні гамазеї (Іван Котляревський);

(Іван Котляревський); На самім кінці Борислава... стояв великий магазин, де складували земний віск. (Іван Франко).

А згодом ці слова стали синонімами до слова "магазин". У сучасній українській мові слово "гамазин" практично вийшло з ужитку, поступившись "магазину" як торгівельному закладу. Проте воно зберігається в історичних текстах, фольклорних згадках, діалектних формах у деяких регіонах.

Що таке гамазея: дивіться відео

Якими ще словами можна обізвати "магазин"?

Замість "магазину" у фольклорі та стародруках фігурує слово "крамниця" – назва торгового закладу. І це слово має цікаву історію.

Слово "крамниця" походить від "крам" – товар, що має німецьке коріння – Kram. У староукраїнській мові "крам" мав значення не лише товару, а й цінності, добра. У "Руській правді" та пізніших збірниках законів згадується "крам" – як товар, що продається, а "крамар" – як продавець.

У документах XVIII – XIX століття, особливо в актах міських магістратів, слово "крамниця" вживалося для позначення торгової точки, часто з уточненням: "крамниця суконна", "крамниця аптечна", "крамниця залізна". Товари з крамниці протиставлялася товарам ярмарку, як дорожчі чи цінніші.

Завів крамницю з тютюном (Іван Нечуй-Левицький)

У народних піснях чи художніх творах старої доби крамниця часто була не просто місцем торгівлі – а символом зв’язку зі світом, де продавали "панські тканини" чи "польські прикраси", а також місцем де обмінювалися новинами.

І ця, інша, назва торгівельного закладу, і досі популярна у деяких регіонах України. Тож кожне з цих слів несе не тільки значення, а й культурний слід.

Крім того, існували й інші назви:

Лавка – слово з простонародної лексики, може бути запозичене зі староукраїнської або польської (де ławka – і досі "лавка"). Це маленька торгівельна точка. Або ж по-іншому – крамничка.

– слово з простонародної лексики, може бути запозичене зі староукраїнської або польської (де – і досі "лавка"). Це маленька торгівельна точка. Або ж по-іншому – крамничка. Шпихлір – застарілий термін, що означав склад або комору, вживаний у Карпатах і для позначення магазину.

Крамниці, де продають спеціальні вироби, мають теж свої окремі назви: книгарня, де продають літературу, цукерня, де продають солодощі, аптека, де продають ліки.

Тому не варто обмежуватися одним словом, а урізноманітнюйте мовлення. Ба більше, у нас і так в обігу уже є слова супермаркет, маркет, бутік, ларьок, шоп, які теж запозичені, але не так давно.