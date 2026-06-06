Забытые диалектизмы: что означает "римегаты" и почему вы точно слышали это, когда пасли коров

Украинский язык сохранил немало колоритных слов, связанных с сельским бытом и хозяйством. Одно из них – "римегаты", которое хорошо знакомо тем, кто в детстве проводил лето в деревне и помогал пасти скот.

Немало украинских слов, которые когда-то были привычными в повседневной жизни, сегодня постепенно выходят из употребления, одновременно они остаются частью нашего языкового наследия и напоминают о традиционном сельском быте. Одно из таких слов – "римегаты", его часто можно было услышать от старших людей в селах, особенно когда речь шла о коровах, коз или других домашних животных.

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Что означает слово "римегаты"

Слово "римегат" означает пережевывать отрыгнутую из желудка пищу, то есть жевать жвачку. Этот процесс является естественной особенностью пищеварения жвачных животных.

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Когда корова или коза пасется на лугу, она быстро заглатывает траву, почти не пережевывая ее. Впоследствии, уже во время отдыха, животное возвращает часть корма обратно в ротовую полость и тщательно пережевывает его еще раз. Именно этот процесс и называют римеганием.

Поэтому в селе нередко можно было услышать фразу: "Корова лежит и рымегает". Для старших поколений это слово было вполне привычным и понятным.

Кто римегает и зачем это нужно

Римегают жвачные животные. К ним относятся коровы, быки, овцы, козы, олени и некоторые другие виды млекопитающих.

Такой способ пищеварения помогает лучше перерабатывать грубую растительную пищу. Благодаря повторному пережевыванию корм измельчается значительно тщательнее, что облегчает его дальнейшее усвоение в многокамерном желудке животного.

Именно поэтому коровы на пастбище часто сначала активно едят траву, а потом долго лежат в тени и медленно двигают челюстями. На самом деле в этот момент они не отдыхают без дела, а продолжают важный процесс пищеварения.

Поэтому слово "римегаты" – это не просто интересное диалектное или народное название. Оно точно описывает естественный процесс, без которого невозможно представить жизнь коров, коз и других жвачных животных. А для многих украинцев это слово еще и напоминает о летних каникулах в селе, двор бабушки и дедушки и стадо коров на пастбище.