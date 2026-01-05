5 колоритных украинских слов, которые станут украшением вашей речи: некоторые вы могли никогда не слышать

Многие слова из украинских словарей уже подзабылись или не часто употребляются. И, оказывается, что их значение вы совсем не знаете.

Подборку из 5 украинских подзабытых слов предлагает 24 Канал, ссылаясь на блог украинского музыканта и журналиста Рами Аль Шаера.

Слышали ли вы такие слова?

Украинский язык – это не только средство общения, но и живая память народа, что сохраняет в своей лексике отпечатки истории, культуры и мировоззрения. Многие слова, которые сегодня воспринимаются как диалектные или архаичные, на самом деле являются важными маркерами аутентичности. Они формируют языковую палитру, добавляют текстам образности и ощущение глубинной связи с традицией.

Рассмотрим несколько таких слов на которые обратил внимание фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер.

Пайда – подарок или удача, и даже – взятка. "Як нема пайди, то й з хати не йди" (народная пословица).

Млосний – литературное слово, описывающее состояние изнеможения или сладкого дурмана. В литературе часто описывает атмосферу жары, благовоний или эмоционального состояния – "млосний погляд", "млосна спека".

Пальчатки – перчатки с пальцами, которые изготовлены из тонкого материала – кожи или ткани. " Він вигулькнув у середині колонади, заздалегідь знімаючи з правиці пальчатку, перекинувши палицю в ліву руку". (Борис Харчук).

Німіти – молчать или отмалчиваться. "Майдан німував, чекав на слово отамана". (Роман Иваничук).

– молчать или отмалчиваться. Ґорґоши – диалектное обозначение плеч, живет в фольклоре и разговорной речи. "Клунка свого не дам, бо я ще й вас могла б узяти на ґорґоші з вашою торбою разом". (Михаил Коцюбинский).

Что означают эти слова: смотрите видео

В диалектных записях Подолья и Галичины слово "пайда" встречается как синоним "польза", "выгода", "счастье". Например, в народных пословицах и поговорках: "Яка з того пайда, коли робота без душі".

Эти слова – не случайные диалектизмы, а часть богатого языкового наследия. Они демонстрируют, как украинский язык сохраняет образность и символику, что формировалась веками. Их использование в современной речи или литературе не только обогащает текст, но и подчеркивает аутентичность и культурную глубину украинского слова. Какие слова знаете вы?