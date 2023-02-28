Переименование школы в Харькове в честь Дани Дидика: что решили депутаты
Источник:Общественное
Школу №11 в Харькове переименуют в честь погибшего в теракте Дани Дидика. Местные депутаты высказались за.
Об этом сообщил спикер Харьковского городского совета Юрий Сидоренко. Решение было принято на сессии горсовета 28 февраля.
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Переименуют ли школу в Харькове в честь Дани Дидика
Так, депутаты Харьковского горсовета поддержали проект решения о переименовании школы №11 в честь погибшего в теракте Дани Дидика. Сидоренко рассказал, что решение было принято единогласно.
К слову, на сессии присутствовало 72 избранника, сказал депутат Игорь Черняк.
Что было раньше
- Даня Дидик погиб в результате теракта у Дворца спорта в феврале 2015 года.
- В течение нескольких лет представители общественности предлагали назвать в честь Дидика школу №11, где учился парень. Тогда же в заведении ограничились установкой мемориальной доски.
- В конце января мэр Харькова Игорь Терехов дал поручение переименовать школу №11 в городе в честь погибшего во время Марша единства Дани Дидика. Однако топонимическая комиссия отказала.
- Все же 23 февраля Терехов на своей странице в фейсбуке написал, что школу таки переименуют.
Что известно о гибели Даниила Дидика?
Десятиклассник Даниил погиб 22 февраля 2015 года. Подросток был участником шествия в честь годовщины Революции Достоинства, одним из первых шел по проспекту Григоренка, когда раздался взрыв. Это был теракт и тогда пострадали 11 человек, а еще четверо погибли.
Во время шествия Даниил вместе с активистами "держал в колонне периметр". Так активисты от нападений охраняли людей внутри, потому что полицейской границы было мало. Как и проверки, просто не обнаружившей скрытый боеприпас.
В память о Даниле Дидике в Харькове проводят футбольный турнир, его именем назвали пластовый шалаш и детскую спортивную школу на Днепропетровщине. А в родной школе открыли только мемориальную доску спустя три года после трагедии. Однако присвоить имя Даниила Дидика отказались.