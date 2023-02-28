Что известно о гибели Даниила Дидика?

Десятиклассник Даниил погиб 22 февраля 2015 года. Подросток был участником шествия в честь годовщины Революции Достоинства, одним из первых шел по проспекту Григоренка, когда раздался взрыв. Это был теракт и тогда пострадали 11 человек, а еще четверо погибли.

Во время шествия Даниил вместе с активистами "держал в колонне периметр". Так активисты от нападений охраняли людей внутри, потому что полицейской границы было мало. Как и проверки, просто не обнаружившей скрытый боеприпас.

В память о Даниле Дидике в Харькове проводят футбольный турнир, его именем назвали пластовый шалаш и детскую спортивную школу на Днепропетровщине. А в родной школе открыли только мемориальную доску спустя три года после трагедии. Однако присвоить имя Даниила Дидика отказались.