Що відомо про загибель Данила Дідіка?

Десятикласник Данило загинув 22 лютого 2015 року. Підліток був учасником ходи на честь річниці Революції Гідності, одним із перших йшов проспектом Григоренка, коли пролунав вибух. Це був теракт й тоді постраждало 11 людей, а ще четверо загинули.

Під час ходи Данило разом із активістами "тримав у колоні периметр". Так активісти від нападів охороняли людей всередині, бо поліцейського кордону було замало. Як і перевірки, яка просто не виявила схований боєприпас.

На згадку про Данила Дідіка в Харкові проводять футбольний турнір, його іменем назвали пластовий курінь і дитячу спортивну школу на Дніпропетровщині. А в рідній школі відкрили лише меморіальну дошку через три роки після трагедії. Проте присвоїти ім'я Данила Дідіка відмовилися.