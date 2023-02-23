Чому комісії відмовила

Думки комісії розділилися. Там наголошують, що до мерії надійшли звернення від людей, чиї близькі навчалися в школі №11 та загинули на фронті.

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Директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко пояснює, що якщо рік тому Даня Дідік був єдиним претендентом на присвоєння імені школі, то нині загиблих є більше.

Загинули ще два випускники школи, а саме — Даня Семененко та Олександр Кравченко. Це випускники школи 2017 – 2018 років, які захищали незалежність України у війні з Росією. І на сьогодні є звернення теж громадськості щодо присвоєння школі імені Дані Семененка,

– зазначила вона.

На її думку, все треба робити по-європейськи: створювати меморіальні таблички, меморіальні комплекси, музеї, стенди, де висвітлювати подвиги випускників шкіл.

Депутатка Ірина Гончарова повідомила, що каже, що спочатку треба отримати протокол топонімічної комісії, а вже потім виносити питання в публічну площину.

Вона пояснила, що зараз юридично нічого зробити не можна, бо в комісії голосували начебто більшістю голосів. За словами Гончарової, 13 членів комісії — окрім неї та Дмитра Булаха — підтримали пропозицію Новака не присвоювати імен школам.

Терехов взяв на себе певні зобов’язання на минулій сесії, коли відреагував на питання щодо школи. Він сказав, "Давайте це зробимо", і дав усне розпорядження Деменко розглянути це питання і зробити це найменування. Ця історія продовжується з 2015 року,

– сказав депутат міськради Дмитро Булах.

Як відреагував мер Харкова

Вдень 23 лютого міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у фейсбуці написав, що школу таки перейменують.

Як і обіцяв – школа імені Дані Дідика у Харкові буде. Прошу всіх депутатів міської ради підтримати це рішення на найближчій сесії,

– заявив він.



Що каже батько Дані Дідіка? Він каже, що для нього нічого нового у рішенні комісії немає. "Одна й та ж позиція, яку я бачу протягом п'яти років. Нічого нового", – наголосив батько загиблого школяра Андрій Дідік.

Як довго триває процес перейменування:

Даня Дідік загинув внаслідок теракту біля Палацу спорту — у лютому 2015-го року.

Протягом декількох років представники громадськості пропонували назвати на честь Дідіка школу №11, де навчався хлопець. Тоді ж у закладі обмежилися встановленням меморіальної дошки.