Дармовис, навантага, закутень, руйновище: что означают и почему исчезли эти аутентичные слова
Немало украинских слов сталинская языковая реформа заменила и запретила унифицируя украинский под так называемый "братский" русский. Но сегодня мы можем вернуть их в свою речь, кроме того, они значительно благозвучнее и точнее.
Языковая реформа 30-х годов ХХ века изъяла и запретила несколько тысяч самобытных украинских слов, которые точнее передавали обозначения. Совершенствуя свой украинский их стоит вернуть в свою речь, отмечает 24 Канал.
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Какие колоритные украинские слова стоит вернуть
Русский язык в партийных установках 1933 года был объявлен "братским" и к языковедам было выдвинуто требование подбирать в словарях всех типов в украинской части слова "однозвучные" и "равнозначные" с русскими, то вся самобытная украинская лексика квалифицировалась как искусственно созданная и взятая из польского языка. И в правописание внесли 126 правок.
Так были запрещены:
- буква ґ, а это более 300 слов;
- мягкая ль, в словах иноязычного происхождения – лямпа на лампа, пляц на плац;
- имена собственные переводить по русскому образцу – не Гайне – а Гейне;
- слова, которые имели двойные формы, выбрали только ту, что ближе к русскому;
- исчезло окончание -ы в формах солы – соли, честы – чести;
- варианты слов и с суффиксом -ськ: огнисько – огнище, становисько – положение;
- ликвидировали форму двоеточия: дви руци, дви книзи, тры вербы;
- написание украинских географических названий в их народно-исторической форме: Кахивка – Каховка, Лубни – Лубны, Билгород – Белгород.
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Поэтому, ряд запрещенных слов стали забытыми. Но их, однозначно, стоит вернуть. Языковед и блогер Андрей Шимановский предлагает дополнить свой языковой словарик следующими аутентичными словами.
"Дармовис" (или подвеска) – брелок;
"Руйновище" – развалюха;
"Дрібняки" – мелкие деньги – по русскому маленькие деньги (мелочь);
"Ляпавиця", "сльота", "хляпавка" – слякоть;
"Безрух" – застой;
"Закутень" – глухое место.
Вспомните запрещенные слова с Андреем Шимановским: смотрите видео
Конечно, перечень слов немалый, и сразу все и не вспомнишь. Но предлагаем вам еще подборку.
"Кипень" или "кип'яч" – больше знакомый как кипяток;
"Сновида" – лунатик;
"Виляск" – хлопок;
"Чепурун" – стиляга;
"Навантага" – нагрузка.
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Дайте этим словам второй шанс в своей речи!