Дармовис, навантага, закутень, руйновище: что означают и почему исчезли эти аутентичные слова

Немало украинских слов сталинская языковая реформа заменила и запретила унифицируя украинский под так называемый "братский" русский. Но сегодня мы можем вернуть их в свою речь, кроме того, они значительно благозвучнее и точнее.

Языковая реформа 30-х годов ХХ века изъяла и запретила несколько тысяч самобытных украинских слов, которые точнее передавали обозначения. Совершенствуя свой украинский их стоит вернуть в свою речь, отмечает 24 Канал.

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Какие колоритные украинские слова стоит вернуть

Русский язык в партийных установках 1933 года был объявлен "братским" и к языковедам было выдвинуто требование подбирать в словарях всех типов в украинской части слова "однозвучные" и "равнозначные" с русскими, то вся самобытная украинская лексика квалифицировалась как искусственно созданная и взятая из польского языка. И в правописание внесли 126 правок.

Так были запрещены:

буква ґ , а это более 300 слов;

, а это более 300 слов; мягкая ль , в словах иноязычного происхождения – лямпа на лампа, пляц на плац;

, в словах иноязычного происхождения – лямпа на лампа, пляц на плац; имена собственные переводить по русскому образцу – не Гайне – а Гейне;

слова, которые имели двойные формы, выбрали только ту, что ближе к русскому;

исчезло окончание -ы в формах солы – соли, честы – чести;

в формах солы – соли, честы – чести; варианты слов и с суффиксом - ськ: огнисько – огнище, становисько – положение;

огнисько – огнище, становисько – положение; ликвидировали форму двоеточия : дви руци, дви книзи, тры вербы;

: дви руци, дви книзи, тры вербы; написание украинских географических названий в их народно-исторической форме: Кахивка – Каховка, Лубни – Лубны, Билгород – Белгород.

Что знаем о языковых изменениях от Софии Безверхой: смотрите видео

Поэтому, ряд запрещенных слов стали забытыми. Но их, однозначно, стоит вернуть. Языковед и блогер Андрей Шимановский предлагает дополнить свой языковой словарик следующими аутентичными словами.

"Дармовис" (или подвеска) – брелок;

"Руйновище" – развалюха;

"Дрібняки" – мелкие деньги – по русскому маленькие деньги (мелочь);

"Ляпавиця", "сльота", "хляпавка" – слякоть;

"Безрух" – застой;

"Закутень" – глухое место.

Вспомните запрещенные слова с Андреем Шимановским: смотрите видео

Конечно, перечень слов немалый, и сразу все и не вспомнишь. Но предлагаем вам еще подборку.

"Кипень" или "кип'яч" – больше знакомый как кипяток;

"Сновида" – лунатик;

"Виляск" – хлопок;

"Чепурун" – стиляга;

"Навантага" – нагрузка.

Какие еще слова убрали из украинского языка: смотрите видео

Дайте этим словам второй шанс в своей речи!