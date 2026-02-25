День ангела Тараса: красивые поздравления и открытки к именинам

Едва ли не ежедневно в календаре можно встретить Дни ангела. А 25 февраля свои именины празднует Тарас.

Поздравления ко Дню ангела Тараса, предлагаем открытки и теплые пожелания для существительного.

Как поздравить Тараса с Днем ангела?

По церковному календарю именины Тараса Тараса отмечают несколько раз в год, ведь есть несколько святых с этим именем. В новом календаре Православной церкви Украины именины празднуют 25 февраля, чтят память святого Тарасия, патриарха Константинопольского.

Интересно! Имя Тарас имеет древнегреческое происхождение. По одной из версий оно означает "волновать", "возбуждать", а по другой – "мятежный". В древнегреческой мифологии Тарас был сыном Посейдона и нимфы, в честь которого основана колония Тарас, современный итальянский город Таранто. В Украине имя приобрело особое значение благодаря Тарасу Шевченко, став символом мужества, творческой силы и национальной идентичности.

***

Уважаемый Тарас!

Прими искренние поздравления по случаю Дня ангела! Пусть Господь дарует тебе воодушевление, выдержку и духовную силу, а небесный покровитель защищает на каждом шагу жизненного пути. Желаю благополучия, семейного тепла и новых свершений!

Открытка ко Дню ангела /Pinterest

***

Тарас, с Днем ангела!

Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, помогает в сложные моменты и ведет к победам. Желаю счастья, здоровья и Божьего благословения!

Открытка ко Дню ангела /Pinterest

***

Дорогой Тарас!

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает от всего злого, дарит силу, мудрость и уверенность в каждом решении. Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом, успеха в делах и осуществления самых заветных желаний. Пусть в сердце всегда царят мир и радость!

Открытка ко Дню ангела /Pinterest

***

Открытка ко Дню ангела /Pinterest

***

Дорогой Тарас!

В День твоего ангела желаю, чтобы пример святого покровителя вдохновлял тебя на добрые дела, смелые решения и искренние поступки. Пусть в жизни будет больше света, любви и гармонии, а судьба дарит только приятные сюрпризы!

Открытка ко Дню ангела /Pinterest

***

Тарас, с Днем ангела!

Желаю тебе мужской силы, твердости духа и уверенности в собственных решениях. Пусть ангел-хранитель помогает преодолевать трудности, оберегает от невзгод и ведет к счастливой судьбе. Пусть в твоей жизни будет больше побед, чем испытаний.

Открытка ко Дню ангела /Pinterest

***

Тарас, с именинами!

Пусть твой ангел всегда будет на связи – подсказывает правильные решения, защищает от лишних проблем и направляет к успеху. Счастья, здоровья и крутых свершений!

С именинами, Тараса! Пусть этот день будет удачным, насыщенным интересными и приятными моментами!