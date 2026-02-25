Привітання до Дня янгола Тараса, пропонуємо листівки та теплі побажання для іменника.

Як привітати Тараса з Днем ангела?

За церковним календарем іменини Тараса відзначають кілька разів на рік, адже є кілька святих із цим ім’ям. У новому календарі Православної церкви України іменини святкують 25 лютого, вшановують пам’ять святого Тарасія, патріарха Константинопольського.

Цікаво! Ім’я Тарас має давньогрецьке походження. За однією з версій воно означає "хвилювати", "збуджувати", а за іншою – "бунтівний". У давньогрецькій міфології Тарас був сином Посейдона та німфи, на честь якого засновано колонію Тарас, сучасне італійське місто Таранто. В Україні ім’я набуло особливого значення завдяки Тарасу Шевченку, ставши символом мужності, творчої сили та національної ідентичності.

***

Шановний Тарасе!

Прийми щирі вітання з нагоди Дня ангела! Нехай Господь дарує тобі наснагу, витримку й духовну силу, а небесний покровитель захищає на кожному кроці життєвої дороги. Бажаю добробуту, родинного тепла та нових звершень!

Листівка до Дня ангела /Pinterest

***

Тарасе, з Днем ангела!

Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагає в складні моменти та веде до перемог. Бажаю щастя, здоров’я і Божого благословення!

Листівка до Дня ангела /Pinterest

***

Дорогий Тарасе!

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає від усього злого, дарує силу, мудрість і впевненість у кожному рішенні. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч, успіху в справах та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у серці завжди панують мир і радість!

Листівка до Дня ангела /Pinterest

***

Шановний Тарасе!

Листівка до Дня ангела /Pinterest

***

Дорогий Тарасе!

У День твого ангела бажаю, щоб приклад святого покровителя надихав тебе на добрі справи, сміливі рішення та щирі вчинки. Нехай у житті буде більше світла, любові та гармонії, а доля дарує лише приємні сюрпризи!

Листівка до Дня ангела /Pinterest

***

Тарасе, з Днем ангела!

Бажаю тобі чоловічої сили, твердості духу та впевненості у власних рішеннях. Нехай ангел-охоронець допомагає долати труднощі, оберігає від негараздів і веде до щасливої долі. Хай у твоєму житті буде більше перемог, ніж випробувань.

Листівка до Дня ангела /Pinterest

***

Тарасе, з іменинами!

Нехай твій ангел завжди буде на зв’язку – підказує правильні рішення, захищає від зайвих проблем і спрямовує до успіху. Щастя, здоров’я і крутих звершень!

З іменинами, Тараси! Нехай цей день буде вдалим, насиченим цікавими та приємними моментами!