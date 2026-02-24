Про походження та значення імені Тамара, розповідаємо з посиланням на Вікіпедію.

Кого можна називати Тома?

Ім’я – це не лише знак індивідуальності, а й культурний код, що зберігає історію народів та їхніх мов. Запозичені імена зазнають трансформацій і звучання, а у пестливих варіантах – змінюються до невпізнаваності. А ще можуть бути як чоловічим, так і жіночим варіантом.

Серед ваших знайомих є жінки з іменем Тома? Найчастіше так називають власницю імені – Тамара. Однак, ще ім'я має й інші можливості.

Це жіноче ім'я має давньоєврейського походження, "тамар" перекладається як – "фінікова пальма. На батьківщині імені, в Ізраілі, короткий варіант – Теммі, а не Тома.

Жінка з іменем Тамара згадується і в біблійних текстах як Фамарь, – дочка царя Давида. У середньовіччі ім’я поширювалося в Грузії та Вірменії, де його давали представницям королівських родів, найвідоміша власниця – цариця Тамара Велика, що правила у ХІІ столітті.

В слов'янських мовах з імені Тамара утворили чимало пестливих форм:

Тома,

Томка,

Томуся,

Томуля,

Томочка,

Тамуся,

Тама,

Тамарка,

Тата,

Муся,

Ама,

Марка.

Характер Тамара має твердий, вона цілеспрямована, володіє внутрішньою гідністю, емоційною чуйністю та природним відчуттям справедливості. У житті Тамари часто поєднуються жіночність і сила, спокій і наполегливість і це відчутно з варіантів імені.

Іменини Тамара святкує – 14 травня.

Однак, якщо ми говоримо про ім'я Тома, такий варіант теж існує, це може бути й чоловіче ім’я. У слов’янських мовах це форма імені Хома, грецькою Θωμᾶς, а латиною – Thomas, що означає "близнюк". У християнській традиції відоме завдяки апостолу Тома, одному з дванадцяти учнів Ісуса Христа. У французькій, сербській, болгарській та українській традиції ім’я Тома вживається як самостійне чоловіче ім’я.

Ім’я Тома – це приклад того, як одне слово може вміщати різні культурні й мовні традиції, залишаючись живим у сучасному мовному просторі. І воно досі має прихильників

Крім того Тамара, це ще:

прізвище – Адріан Ернандес Тамара, венесуельська правозахисниця;

назва річки: римська назва річки Тамбре;

назва населеного пункту: селище в Антрацитівському районі Луганської області;

назва астероїда: астероїд головного поясу – "326 Тамара".

Тож у короткому варіанті Тома – може бути жіночим, від Тамара й чоловічим – від Хома / Thomas. У сучасній культурі ім’я Тома може бути як офіційним, так і зменшено-пестливим варіантом.

Це не єдине ім'я, яке має єврейське походження, ще – Єлизавета, воно набуло цікавого звучання у пестливих формах в українській мові.