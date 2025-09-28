С Днем дошкольника: теплые поздравления и открытки к празднику
- Всеукраинский день дошкольного образования отмечается в последнее воскресенье сентября, в 2025 году это будет 28 сентября.
- 24 Канал предлагает поздравления и открытки для работников дошкольного образования по случаю их профессионального праздника.
Сегодня свой профессиональный праздник празднуют работники дошкольного образования. Те, кто первыми из педагогов ищет путь к маленьким детским сердцам, заслуживают искренних поздравлений.
Поздравления к празднику предлагает 24 Канал, предлагая открытки с ресурса Pinterest.
Смотрите также С Днем внешкольника: поздравления с профессиональным праздником для педагогов
Когда празднуют День дошкольного образования?
Всеукраинский день дошкольного образования – этот праздник, посвящен всем, кто работает с маленькими: воспитателям, няням, музыкальным руководителям, логопедам, психологам, методистам, поварам, медсестрам – всем, кто ежедневно создает для детей пространство безопасности, игры, развития и любви.
Дошкольник становится первым проводником ребенка в мир социальных связей, знаний, эмоциональной грамотности. Именно в детском саду малыш учится дружить, делиться, слушать, творить, сочувствовать.
Праздник основан в 2011 году, изначально дата была не установлена окончательно, последние несколько лет, его отмечают в последнее воскресенье сентября. В 2025 году эта дата приходится на 28 сентября.
Какими словами поздравить дошкольника?
Люди, с которыми в раннем детстве чаще всего общаются наши дети, заслуживают теплых поздравлений и пожеланий.
Дорогие дошкольники!
В этот день хочется обнять каждого из вас словами благодарности. Вы – те, кто ежедневно строит мосты между детским сердцем и миром.
Вы – первые, кто видит слезы, смех, первые рисунки, первые "почему" и "а если".
Пусть ваш труд будет озарен уважением, нежностью и теплом. Пусть дети дарят вам вдохновение, а родители – доверие.
Желаем вам здоровья, творческой энергии, поддержки коллег и руководства, а главное – внутреннего света, который не угасает даже в самые сложные дни.
С праздником вас – добрые сердца дошкольного образования!
***
Открытка с Днем дошкольного образования / Pinterest
***
Дорогие работники дошкольного образования!
Вы – первые волшебники в жизни ребенка. Вы учите любить мир, доверять людям, мечтать и творить.
Спасибо вам за терпение, тепло, за каждую улыбку, которую вы дарите малышам.
Пусть ваш труд будет уважаем, а сердце – наполнено радостью.
С праздником вас, добрые сердца детства!
***
Открытка с Днем дошкольного образования / Pinterest
***
Уважаемые коллеги!
Мы – команда, строящая будущее из кубиков, красок и сказок.
Пусть каждый день приносит вдохновение, поддержку и веру в себя.
Пусть дети смотрят на вас с любовью, а взрослые – с уважением.
С Днем дошкольника – праздником сердца и профессии!
***
Открытка с Днем дошкольного образования / Pinterest
***
У садочку – сміх і гра,
Там живе добра пора.
Вихователь – як весна,
Дарує без міри тепла.
Зі святом вас, чарівники,
Ви – дитинства маяки.
Хай любов вас обіймає,
А душа не вигоряє.
***
Открытка с Днем дошкольного образования / Pinterest
***
Ви – як сонце для малят,
Як весняний ніжний сад.
Хай у серці буде світло,
А життя – барвисте, квітне!
Открытка с Днем дошкольного образования / Pinterest
24 Канал поздравляет всех работников дошкольного образования и благодарит за ваш труд!