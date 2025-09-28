Сьогодні своє професійне свято святкують працівники дошкільної освіти. Ті, хто першими з освітян шукає шлях до маленьких дитячих сердець, заслуговують на щирі вітання.

Коли святкують День дошкілля?

Всеукраїнський день дошкілля – це свято, присвячене всім, хто працює з найменшими: вихователям, няням, музичним керівникам, логопедам, психологам, методистам, кухарям, медсестрам – усім, хто щодня створює для дітей простір безпеки, гри, розвитку та любові.

Дошкільник стає першим провідником дитини у світ соціальних зв’язків, знань, емоційної грамотності. Саме в дитячому садку малюк вчиться дружити, ділитися, слухати, творити, співчувати.

Свято засноване у 2011 році, спочатку дата була не встановлена остаточно, останні кілька років, його відзначають в останню неділю вересня. У 2025 році ця дата припадає на 28 вересня.

Якими словами привітати дошкільника?

Люди, з якими в ранньому дитинстві найчастіше спілкуються наші діти, заслуговують на теплі вітання та побажання.

Любі дошкільники!

У цей день хочеться обійняти кожного з вас словами вдячності. Ви – ті, хто щодня будує мости між дитячим серцем і світом.

Ви – перші, хто бачить сльози, сміх, перші малюнки, перші "чому" і "а якщо".

Нехай ваша праця буде осяяна повагою, ніжністю і теплом. Нехай діти дарують вам натхнення, а батьки – довіру.

Бажаємо вам здоров’я, творчої енергії, підтримки колег і керівництва, а головне – внутрішнього світла, яке не згасає навіть у найскладніші дні.

Зі святом вас – добрі серця дошкілля!

***

***

Дорогі працівники дошкілля!

Ви – перші чарівники у житті дитини. Ви вчите любити світ, довіряти людям, мріяти і творити.

Дякуємо вам за терпіння, тепло, за кожну усмішку, яку ви даруєте малюкам.

Нехай ваша праця буде шанована, а серце – наповнене радістю.

Зі святом вас, добрі серця дитинства!

***

***

Шановні колеги!

Ми – команда, що будує майбутнє з кубиків, фарб і казок.

Нехай кожен день приносить натхнення, підтримку і віру в себе.

Нехай діти дивляться на вас з любов’ю, а дорослі – з повагою.

З Днем дошкільника – святом серця і професії!

***

***

У садочку – сміх і гра,

Там живе добра пора.

Вихователь – як весна,

Дарує без міри тепла.

Зі святом вас, чарівники,

Ви – дитинства маяки.

Хай любов вас обіймає,

А душа не вигоряє.

***

***

Ви – як сонце для малят,

Як весняний ніжний сад.

Хай у серці буде світло,

А життя – барвисте, квітне!

***



