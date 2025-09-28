З Днем дошкільника: теплі привітання та листівки до свята
- Всеукраїнський день дошкілля відзначається в останню неділю вересня, у 2025 році це буде 28 вересня.
- 24 Канал пропонує привітання та листівки для працівників дошкільної освіти з нагоди їх професійного свята.
Сьогодні своє професійне свято святкують працівники дошкільної освіти. Ті, хто першими з освітян шукає шлях до маленьких дитячих сердець, заслуговують на щирі вітання.
Привітання до свята пропонує 24 Канал, пропонуючи листівки з ресурсу Pinterest.
Дивіться також З Днем позашкільника: вітання з професійним святом для освітян
Коли святкують День дошкілля?
Всеукраїнський день дошкілля – це свято, присвячене всім, хто працює з найменшими: вихователям, няням, музичним керівникам, логопедам, психологам, методистам, кухарям, медсестрам – усім, хто щодня створює для дітей простір безпеки, гри, розвитку та любові.
Дошкільник стає першим провідником дитини у світ соціальних зв’язків, знань, емоційної грамотності. Саме в дитячому садку малюк вчиться дружити, ділитися, слухати, творити, співчувати.
Свято засноване у 2011 році, спочатку дата була не встановлена остаточно, останні кілька років, його відзначають в останню неділю вересня. У 2025 році ця дата припадає на 28 вересня.
Якими словами привітати дошкільника?
Люди, з якими в ранньому дитинстві найчастіше спілкуються наші діти, заслуговують на теплі вітання та побажання.
Любі дошкільники!
У цей день хочеться обійняти кожного з вас словами вдячності. Ви – ті, хто щодня будує мости між дитячим серцем і світом.
Ви – перші, хто бачить сльози, сміх, перші малюнки, перші "чому" і "а якщо".
Нехай ваша праця буде осяяна повагою, ніжністю і теплом. Нехай діти дарують вам натхнення, а батьки – довіру.
Бажаємо вам здоров’я, творчої енергії, підтримки колег і керівництва, а головне – внутрішнього світла, яке не згасає навіть у найскладніші дні.
Зі святом вас – добрі серця дошкілля!
***
Листівка з Днем дошкілля / Pinterest
***
Дорогі працівники дошкілля!
Ви – перші чарівники у житті дитини. Ви вчите любити світ, довіряти людям, мріяти і творити.
Дякуємо вам за терпіння, тепло, за кожну усмішку, яку ви даруєте малюкам.
Нехай ваша праця буде шанована, а серце – наповнене радістю.
Зі святом вас, добрі серця дитинства!
***
Листівка з Днем дошкілля / Pinterest
***
Шановні колеги!
Ми – команда, що будує майбутнє з кубиків, фарб і казок.
Нехай кожен день приносить натхнення, підтримку і віру в себе.
Нехай діти дивляться на вас з любов’ю, а дорослі – з повагою.
З Днем дошкільника – святом серця і професії!
***
Листівка з Днем дошкілля / Pinterest
***
У садочку – сміх і гра,
Там живе добра пора.
Вихователь – як весна,
Дарує без міри тепла.
Зі святом вас, чарівники,
Ви – дитинства маяки.
Хай любов вас обіймає,
А душа не вигоряє.
***
Листівка з Днем дошкілля / Pinterest
***
Ви – як сонце для малят,
Як весняний ніжний сад.
Хай у серці буде світло,
А життя – барвисте, квітне!
Листівка з Днем дошкілля / Pinterest
24 Канал вітає усіх працівників дошкільної освіти і дякує за вашу працю!