Сьогодні ми вітаємо тих, хто щодня дарує дітям не лише знання, а й натхнення, творчість, свободу самовираження.

25 вересня в Україні відзначають День позашкілля. Це професійне свято освітян, які працюють у закладах позашкільної освіти:

Будинки дитячої та юнацької творчості

Центри науково-технічної творчості

Дитячо-юнацькі спортивні школи

Еколого-натуралістичні центри

Станції юних туристів та туристсько-краєзнавчі клуби

Позашкільна освіта – це форма навчання, яка відбувається поза межами загальноосвітньої школи. Вона спрямована на розвиток творчих здібностей, інтересів, талантів і життєвих навичок дітей та молоді.

Це свято для тих, хто допомагає розвитку талантів та здібностей дітей і молоді, а також підтримці їх всебічного розвитку у вільний час.

Дякуємо педагогам, керівникам гуртків, наставникам – усім, хто вкладає серце в розвиток дітей поза межами шкільної програми.

Ваша праця – це світло, яке веде юні душі до самопізнання, впевненості та любові до життя.

Нехай кожен день приносить вам нові ідеї, вдячні усмішки та віру в те, що ви змінюєте світ на краще – через дитячі серця.

Позашкільник – це не просто вчитель,

Це наставник, друг і чарівник.

Він веде крізь світ мистецтва, його цінитель,

Відкриває дітям сотні книг.

Він дарує віру в власні сили,

Він підтримує, коли важко йти.

З ним дитинство — яскраве і сміливе,

Повне мрій, відкриттів, доброти.

Зі святом вас, творці майбуття!



Зі святом, дорогі позашкільники!

Ваша праця – це не просто навчання, це магія розвитку, натхнення, відкриття талантів. Ви – ті, хто бачить у кожній дитині зірку, навіть коли вона ще не світить.

Ви – ті, хто допомагає мріяти, творити, діяти.

Нехай ваша енергія ніколи не згасає, а серце завжди буде наповнене вірою в силу дитячої душі.

Бажаємо вам вдячних вихованців, підтримки колег, натхнення щодня і щирої радості від того, що ви робите!

У День позашкілля хочемо висловити вам глибоку вдячність за вашу щоденну працю, терпіння, творчість і любов до дітей.

Ви – не просто педагоги. Ви – наставники, які допомагають кожній дитині розкрити себе, знайти свою силу, повірити у власні мрії.

Завдяки вам позашкільна освіта стає живим простором натхнення, де кожен гурток – це маленький всесвіт, а кожне заняття – крок до великого майбутнього.

Позашкільна освіта – це простір, де мрії стають проєктами, а таланти – відкриттями. Це простір свободи, де дитина може бути собою, пробувати нове і рости в атмосфері підтримки та натхнення серед однодумців.

Зі святом вас майстри, тренери, керівники гуртків!