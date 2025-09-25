Вітання з Днем позашкілля пропонує 24 Канал, пропонуючи вітання та листівки з Рinterest.
Дивіться також Коли навчаються та відпочиватимуть на канікулах діти у Великій Британії
Як привітати з Днем позашкілля?
Сьогодні ми вітаємо тих, хто щодня дарує дітям не лише знання, а й натхнення, творчість, свободу самовираження.
25 вересня в Україні відзначають День позашкілля. Це професійне свято освітян, які працюють у закладах позашкільної освіти:
- Будинки дитячої та юнацької творчості
- Центри науково-технічної творчості
- Дитячо-юнацькі спортивні школи
- Еколого-натуралістичні центри
- Станції юних туристів та туристсько-краєзнавчі клуби
Позашкільна освіта – це форма навчання, яка відбувається поза межами загальноосвітньої школи. Вона спрямована на розвиток творчих здібностей, інтересів, талантів і життєвих навичок дітей та молоді.
Це свято для тих, хто допомагає розвитку талантів та здібностей дітей і молоді, а також підтримці їх всебічного розвитку у вільний час.
***
Дякуємо педагогам, керівникам гуртків, наставникам – усім, хто вкладає серце в розвиток дітей поза межами шкільної програми.
Ваша праця – це світло, яке веде юні душі до самопізнання, впевненості та любові до життя.
Нехай кожен день приносить вам нові ідеї, вдячні усмішки та віру в те, що ви змінюєте світ на краще – через дитячі серця.
Листівка з Днем позашкілля / Рinterest
***
Позашкільник – це не просто вчитель,
Це наставник, друг і чарівник.
Він веде крізь світ мистецтва, його цінитель,
Відкриває дітям сотні книг.
Він дарує віру в власні сили,
Він підтримує, коли важко йти.
З ним дитинство — яскраве і сміливе,
Повне мрій, відкриттів, доброти.
Зі святом вас, творці майбуття!
***
Листівка з Днем позашкілля / Рinterest
***
Зі святом, дорогі позашкільники!
Ваша праця – це не просто навчання, це магія розвитку, натхнення, відкриття талантів. Ви – ті, хто бачить у кожній дитині зірку, навіть коли вона ще не світить.
Ви – ті, хто допомагає мріяти, творити, діяти.
Нехай ваша енергія ніколи не згасає, а серце завжди буде наповнене вірою в силу дитячої душі.
Бажаємо вам вдячних вихованців, підтримки колег, натхнення щодня і щирої радості від того, що ви робите!
***
Листівка з Днем позашкілля / Рinterest
***
У День позашкілля хочемо висловити вам глибоку вдячність за вашу щоденну працю, терпіння, творчість і любов до дітей.
Ви – не просто педагоги. Ви – наставники, які допомагають кожній дитині розкрити себе, знайти свою силу, повірити у власні мрії.
Завдяки вам позашкільна освіта стає живим простором натхнення, де кожен гурток – це маленький всесвіт, а кожне заняття – крок до великого майбутнього.
***
Листівка з Днем позашкілля / Рinterest
Позашкільна освіта – це простір, де мрії стають проєктами, а таланти – відкриттями. Це простір свободи, де дитина може бути собою, пробувати нове і рости в атмосфері підтримки та натхнення серед однодумців.
Зі святом вас майстри, тренери, керівники гуртків!