Як навчаються та коли канікули у закладах освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії, розповідає 24 Канал, посилаючись на edusteps.com.ua.

Коли канікули у школах Великій Британії?

Чимало українців прибула до Великої Британії як біженці через повномасштабне вторгнення Росії. Тому українські школярі відвідують місцеві школи. Отже, важливо розуміти структуру навчального року.

Навчальний рік поділяється на семестри, які розділені канікулами. Крім них адміністрація навчальних закладів передбачає і тривалі вихідні у середині кожного семестру та вихідні у державні свята.

Дати початку та закінчення вихідних можуть відрізнятися у різних навчальних закладах. Адже попри те, що уряд країни затвердив графік канікул для учнів, школи та пансіонати коригують його, підлаштовуючи під власні освітні програми.

Навчальний рік розпочинається на початку вересня, у 2025 році – 1 вересня. Канікулярні періоди можуть бути різними в Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії, а також залежать від внутрішнього розкладу самого закладу.

У Великій Британії учні мають близько 13 тижнів канікул на рік.

Графік канікул в Англії:

Осінні канікули – з 24 по 28 жовтня;

Зимові канікули (різдвяні) – з 20 грудня до 04 січня;

Весняні канікули – з 16 – 20 лютого;

Великодні канікули у – з 30 березня – 10 квітня.

Літні канікули – з 25 липня.

Графік канікул в Уельсі:

Осінні канікули – з 27 по 31 жовтня;

Зимові канікули (різдвяні) – з 20 грудня до 04 січня;

Весняні канікули – з 16 – 20 лютого;

Великодні канікули – з 27 березня по 13 квітня.

Літні канікули – з 20 липня.

Графік канікул у Шотландії:

Перший день – 20 серпня;

Осінні канікули – з 13– 17 жовтня;

Зимові канікули (різдвяні) – з 22 грудня до 02 січня;

Весняні канікули – з 16 – 20 лютого;

Великодні канікули – з 03 – 17 квітня.

Літні канікули – з 03 липня – 19 серпня.

Графік канікул у Північній Ірландії:

Перший день – 01 вересня;

Хелловін – з 30 – 31 жовтня;

Зимові канікули (різдвяні) – з 22 грудня до 02 січня;

Весняні канікули – з 12 – 13 лютого;

Великодні канікули – з 02 – 10 квітня.

Весняні свята – 25 травня;

Літні канікули – з 01 липня – 30 серпня.

А ще є регіональні державні свята, які називають "банківські вихідні", наприклад:

День Святого Андрія – 30 листопада 2025 року. Шотландія.

30 листопада 2025 року. Шотландія. Ніч Бернса – 25 січня (лише Шотландія).

– 25 січня (лише Шотландія). День Гая Фокса – іноді його називають Ніччю багать – 5 листопада.

– іноді його називають Ніччю багать – 5 листопада. День Святого Патріка – 17 березня 2026 року. Північна Ірландія.

Що таке "банківські вихідні"?

Це дні британських державних свят, під час яких багато підприємств і громадських місць зазвичай закриваються або мають обмежений обсяг послуг у ці дні. Банківські вихідні з'явилися в 1871 році, коли сер Джон Лаббок вирішив, що банкіри заслуговують на перерву.

Деякі школи також закриваються на певні заходи, такі як навчання персоналу або дні збору учнівських книг. Обов’язково відстежуйте сайт своєї школи, щоб отримати повний список вихідних – багато шкіл публікують цю інформацію.

Який графік навчання в університетах Великої Британії?

Велика Британія – лідер за кількістю іноземних студентів на курсах англійської мови. Країна займає провідні позиції у науці – 5% всіх наукових публікацій у світі, а за кількістю Нобелівських лауреатів країна поступається лише США.

Кожен університет встановлює власний графік відпочинку для студентів. У студентів вишів навчальний рік стартує наприкінці вересня та поділяється на семестри.

Зазвичай студенти складають іспити після різдвяних канікул та влітку. Кожен освітній заклад має право самостійно встановлювати графік складання іспитів.

Точну інформацію необхідно уточнювати на офіційному сайті кожного університету.

Крім того, виші Британії дотримуються традиції "банківських канікул", тому вихідних днів достатньо.

