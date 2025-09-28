Поздравления к празднику предлагает 24 Канал, предлагая открытки с ресурса Pinterest.

Смотрите также С Днем внешкольника: поздравления с профессиональным праздником для педагогов

Когда празднуют День дошкольного образования?

Всеукраинский день дошкольного образования – этот праздник, посвящен всем, кто работает с маленькими: воспитателям, няням, музыкальным руководителям, логопедам, психологам, методистам, поварам, медсестрам – всем, кто ежедневно создает для детей пространство безопасности, игры, развития и любви.

Дошкольник становится первым проводником ребенка в мир социальных связей, знаний, эмоциональной грамотности. Именно в детском саду малыш учится дружить, делиться, слушать, творить, сочувствовать.

Праздник основан в 2011 году, изначально дата была не установлена окончательно, последние несколько лет, его отмечают в последнее воскресенье сентября. В 2025 году эта дата приходится на 28 сентября.

Какими словами поздравить дошкольника?

Люди, с которыми в раннем детстве чаще всего общаются наши дети, заслуживают теплых поздравлений и пожеланий.

Дорогие дошкольники!

В этот день хочется обнять каждого из вас словами благодарности. Вы – те, кто ежедневно строит мосты между детским сердцем и миром.

Вы – первые, кто видит слезы, смех, первые рисунки, первые "почему" и "а если".

Пусть ваш труд будет озарен уважением, нежностью и теплом. Пусть дети дарят вам вдохновение, а родители – доверие.

Желаем вам здоровья, творческой энергии, поддержки коллег и руководства, а главное – внутреннего света, который не угасает даже в самые сложные дни.

С праздником вас – добрые сердца дошкольного образования!

***

Открытка с Днем дошкольного образования / Pinterest

***

Дорогие работники дошкольного образования!

Вы – первые волшебники в жизни ребенка. Вы учите любить мир, доверять людям, мечтать и творить.

Спасибо вам за терпение, тепло, за каждую улыбку, которую вы дарите малышам.

Пусть ваш труд будет уважаем, а сердце – наполнено радостью.

С праздником вас, добрые сердца детства!

***

Открытка с Днем дошкольного образования / Pinterest

***

Уважаемые коллеги!

Мы – команда, строящая будущее из кубиков, красок и сказок.

Пусть каждый день приносит вдохновение, поддержку и веру в себя.

Пусть дети смотрят на вас с любовью, а взрослые – с уважением.

С Днем дошкольника – праздником сердца и профессии!

***

Открытка с Днем дошкольного образования / Pinterest

***

У садочку – сміх і гра,

Там живе добра пора.

Вихователь – як весна,

Дарує без міри тепла.

Зі святом вас, чарівники,

Ви – дитинства маяки.

Хай любов вас обіймає,

А душа не вигоряє.

***

Открытка с Днем дошкольного образования / Pinterest

***

Ви – як сонце для малят,

Як весняний ніжний сад.

Хай у серці буде світло,

А життя – барвисте, квітне!

***



Открытка с Днем дошкольного образования / Pinterest

24 Канал поздравляет всех работников дошкольного образования и благодарит за ваш труд!