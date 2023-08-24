"На оновленій землі врага не буде": как на украинском правильно говорить о Дне Независимости
24 августа исполняется 32 года со дня провозглашения Независимости нашего государства. 2023 года Украина, как и в прошлом году, отмечает День Независимости в условиях полномасштабной войны с Россией.
Теперь в этот день, как и в другие, слово "независимость" актуально и ценно для украинцев как никогда. Поэтому по случаю праздника 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как красиво и без языковых покручей рассказывать о Дне Независимости Украины.
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Как на украинском правильно говорить о Дне Независимости
В тридцать девятой подборке расскажем вам, как не испортить суржиком один из самых важных праздников в году для украинцев. В частности, какие языковые покручи забыть и какие красивые украинские слова употреблять вместо этого.
- незавісімость – незалежність;
- самих важних – найважливіших;
- государствений – державний;
- празнік – свято (укр.);
Для начала запомните: "День Незалежності" (укр.), а не независимости, – один из "найважливіших" (укр.), а не "самих важних" (укр.), "державних свят" (укр.), а не государственных праздников.Обратите внимание! Простую форму наивысшей степени сравнения прилагательных творим от высшего с помощью префиксов най- (укр.), а не слова "самый".
- відмічати – відзначати;
- страна – країна;
- флаг – прапор (укр.);
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Украинцы "відзначають" (укр.), а не "відмічають" (укр.) этот праздник. В этот день проходит немало торжественных событий и мероприятий в нашей "країні" (укр.), а не стране, как поднятие "прапора" (укр.), а не флага, и чествование всех Героев.
- відмінити – скасувати;
- безопасность – безпека;
- комендатський час – комендантська година (укр.);
К сожалению, русский враг не дремлет и может готовить провокации. Поэтому во многих городах "скасували" (укр.), а не "відмінили" (укр.) массовые мероприятия. Все для "безпеки" (укр.) украинцев – а не безопасности. Продолжает действовать и "комендантська година" (укр.), а не комендантский час.
- побєда – Перемога;
- сохранити – зберегти (укр.);
Масштабные мероприятия и массовые празднования рекомендуют отложить до "Перемоги" (укр.), а не победы. Сейчас главная задача – "зберегти" (укр.), а не "сохранити" (укр.) жизнь жителей страны.
- враг, ворог (укр.);