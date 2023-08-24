На оновленій землі врага не буде: як українською правильно говорити про День Незалежності

24 серпня виповнюється 32 роки з дня проголошення Незалежності нашої держави. 2023 року Україна, як і торік, відзначає День Незалежності в умовах повномасштабної війни з Росією.

Тепер у цей день, як і в інші, слово "незалежність" – актуальне й цінне для українців як ніколи. Тож з нагоди свята 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як красиво та без мовних покручів розповідати про День Незалежності України.

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Як українською правильно говорити про День Незалежності

У тридцять дев'ятій добірці розповімо вам, як не зіпсувати суржиком одне з найважливіших свят у році для українців. Зокрема, які мовні покручі забути і які красиві українські слова вживати натомість.

незавісімость – незалежність;

самих важних – найважливіших;

государствений – державний;

празнік – свято;

Для початку запам'ятайте: День Незалежності, а не незавісімості, – одне із найважливіших, а не самих важних, державних свят, а не государствених празніків.

відмічати – відзначати;

страна – країна;

флаг – прапор;

Просту форму найвищого ступеня порівняння прикметників творимо від вищого за допомогою префіксів най-, а не слова "самий".

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Українці відзначають, а не відмічають, це свято. У цей день відбувається чимало урочистих подій та заходів у нашій країні, а не страні, як-от підняття прапора, а не флага, та вшанування усіх Героїв.

відмінити – скасувати;

безопасность – безпека;

комендатський час – комендантська година;

На жаль, російський ворог не дрімає і може готувати провокації. Тому у багатьох містах скасували, а не відмінили, масові заходи. Усе заради безпеки українців – а не безопасності. Продовжує діяти і комендантська година, а не час.

побєда – Перемога;

сохранити – зберегти;

Масштабні заходи та масові святкування радять відкласти до Перемоги, а не побєди. Зараз головне завдання – зберегти, а не сохранити, життя краян.

враг, ворог;

Ми ж щиро віримо у Перемогу наших ЗСУ і всіх українців, Перемогу нашої держави загалом над російським агресором. І чекаємо на втілення пророчих слів Кобзаря, який писав: "… І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі…".