На оновленій землі врага не буде: як українською правильно говорити про День Незалежності
24 серпня виповнюється 32 роки з дня проголошення Незалежності нашої держави. 2023 року Україна, як і торік, відзначає День Незалежності в умовах повномасштабної війни з Росією.
Тепер у цей день, як і в інші, слово "незалежність" – актуальне й цінне для українців як ніколи. Тож з нагоди свята 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як красиво та без мовних покручів розповідати про День Незалежності України.
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Як українською правильно говорити про День Незалежності
У тридцять дев'ятій добірці розповімо вам, як не зіпсувати суржиком одне з найважливіших свят у році для українців. Зокрема, які мовні покручі забути і які красиві українські слова вживати натомість.
- незавісімость – незалежність;
- самих важних – найважливіших;
- государствений – державний;
- празнік – свято;
Для початку запам'ятайте: День Незалежності, а не незавісімості, – одне із найважливіших, а не самих важних, державних свят, а не государствених празніків.Зверніть увагу! Просту форму найвищого ступеня порівняння прикметників творимо від вищого за допомогою префіксів най-, а не слова "самий".
- відмічати – відзначати;
- страна – країна;
- флаг – прапор;
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Українці відзначають, а не відмічають, це свято. У цей день відбувається чимало урочистих подій та заходів у нашій країні, а не страні, як-от підняття прапора, а не флага, та вшанування усіх Героїв.
- відмінити – скасувати;
- безопасность – безпека;
- комендатський час – комендантська година;
На жаль, російський ворог не дрімає і може готувати провокації. Тому у багатьох містах скасували, а не відмінили, масові заходи. Усе заради безпеки українців – а не безопасності. Продовжує діяти і комендантська година, а не час.
- побєда – Перемога;
- сохранити – зберегти;
Масштабні заходи та масові святкування радять відкласти до Перемоги, а не побєди. Зараз головне завдання – зберегти, а не сохранити, життя краян.
- враг, ворог;