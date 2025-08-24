С Днем Независимости Украины: как красиво поздравить на украинском с праздником
- 24 августа Украина отмечает 34-ю годовщину независимости, подчеркивая несокрушимости народа.
- Предлагаются искренние поздравления и красивые открытки, подчеркивающие гордость за родную землю и культуру в этот праздник.
День Независимости Украины – важнейший праздник для нашей Родины. И касается это каждого, кто любит свою землю, язык и культуру.
Искренние и красивые поздравления для всех украинцев ко Дню Независимости предлагает 24 Канал.
Смотрите также Стипендии для талантливой молодежи и педагогов: кто и за что может их получить
Как поздравить с Днем Независимости?
24 августа наша Родина будет отмечать 34-ю годовщину независимости. Она ощущается особенно остро – как напоминание о несокрушимости народа, продолжающего бороться за свою свободу.
Те, в чьих венах течет украинская кровь, кто любит свою землю и язык, уважает и популяризирует родные традиции – все причастны к Дню Независимости Украины. Красивые открытки и теплые искренние слова поддержки и гордости должен получить каждый украинец, где бы он сегодня ни находился.
***
С Днем Независимости, Украина!
Сегодня мы кланяемся твоей силе, твоей красоте, твоей непокоренной душе. Пусть каждое сердце, говорящее на украинском, будет наполнено гордостью. Пусть каждый день твоего будущего будет свободным, светлым и достойным.
Открытка / Pinterest
***
Независимость – как вышиванка: каждый стежок – это борьба, каждый узор – это надежда. Поздравляю с днем, когда мы снова и снова вышиваем свою свободу!
Открытка / Pinterest
***
Я – с тобой, моя Украина,
В словах, в мыслях, в снах.
Ты – как песня, как тихая калина,
Что растет на моих берегах.
С Днем свободы,
с днем твоего чуда,
С днем, когда ты – как светлая весна.
Пусть будет твоя душа жива,
Пусть будет твоя судьба ясна.
Открытка / Pinterest
***
Этот день – как объятия предков, как голос земли, зовущий нас быть собой. Поздравляю с Днем Независимости! Пусть твоя душа всегда находит силу в украинском слове, в песне, в памяти.
Открытка / Pinterest
***
Поздравляю тебя с Днем Независимости, друг!
Пусть твоя внутренняя свобода будет такой же сильной, как дух нашей страны.
Пусть любовь к Украине вдохновляет на добрые дела каждый день.
Этот государственный праздник не может остаться без внимания каждого украинца! И это не только о вышивке, одетую в этот день, а о гордости за историю своего государства.
Гордитесь Украиной! Гордитесь, что вы – украинец!