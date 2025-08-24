День Независимости Украины – важнейший праздник для нашей Родины. И касается это каждого, кто любит свою землю, язык и культуру.

Искренние и красивые поздравления для всех украинцев ко Дню Независимости предлагает 24 Канал.

Как поздравить с Днем Независимости?

24 августа наша Родина будет отмечать 34-ю годовщину независимости. Она ощущается особенно остро – как напоминание о несокрушимости народа, продолжающего бороться за свою свободу.

Те, в чьих венах течет украинская кровь, кто любит свою землю и язык, уважает и популяризирует родные традиции – все причастны к Дню Независимости Украины. Красивые открытки и теплые искренние слова поддержки и гордости должен получить каждый украинец, где бы он сегодня ни находился.

***

С Днем Независимости, Украина!

Сегодня мы кланяемся твоей силе, твоей красоте, твоей непокоренной душе. Пусть каждое сердце, говорящее на украинском, будет наполнено гордостью. Пусть каждый день твоего будущего будет свободным, светлым и достойным.

Открытка / Pinterest

***

Независимость – как вышиванка: каждый стежок – это борьба, каждый узор – это надежда. Поздравляю с днем, когда мы снова и снова вышиваем свою свободу!

Открытка / Pinterest

***

Я – с тобой, моя Украина,

В словах, в мыслях, в снах.

Ты – как песня, как тихая калина,

Что растет на моих берегах.

С Днем свободы,

с днем твоего чуда,

С днем, когда ты – как светлая весна.

Пусть будет твоя душа жива,

Пусть будет твоя судьба ясна.

Открытка / Pinterest

***

Этот день – как объятия предков, как голос земли, зовущий нас быть собой. Поздравляю с Днем Независимости! Пусть твоя душа всегда находит силу в украинском слове, в песне, в памяти.

Открытка / Pinterest

***

Поздравляю тебя с Днем Независимости, друг!

Пусть твоя внутренняя свобода будет такой же сильной, как дух нашей страны.

Пусть любовь к Украине вдохновляет на добрые дела каждый день.

Этот государственный праздник не может остаться без внимания каждого украинца! И это не только о вышивке, одетую в этот день, а о гордости за историю своего государства.

Гордитесь Украиной! Гордитесь, что вы – украинец!