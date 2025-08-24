День Незалежності України – найважливіше свято для нашої Батьківщини. І стосується це кожного, хто любить свою землю, мову та культуру.

Щирі та красиві вітання для усіх українців до Дня Незалежності пропонує 24 Канал.

Як привітати з Днем Незалежності?

24 серпня наша Батьківщина відзначатиме 34-ту річницю незалежності. Вона відчувається особливо гостро – як нагадування про незламність народу, що продовжує боротися за свою свободу.

Ті, у чиїх венах тече українська кров, хто любить свою землю та мову, шанує та популяризує рідні традиції – усі причетні до Дня Незалежності України. Красиві листівки та теплі щирі слова підтримки та гордості має отримати кожен українець, де б він на сьогодні не перебував.

***

З Днем Незалежності, Україно!

Сьогодні ми вклоняємося твоїй силі, твоїй красі, твоїй нескореній душі. Нехай кожне серце, що говорить українською, буде наповнене гордістю. Нехай кожен день твого майбутнього буде вільним, світлим і гідним.

Листівка / Pinterest

***

Незалежність – як вишиванка: кожен стібок – це боротьба, кожен узор – це надія. Вітаю з днем, коли ми знову і знову вишиваємо свою свободу!

Листівка / Pinterest

***

Я – з тобою, моя Україно,

У словах, у думках, у снах.

Ти – як пісня, як тиха калина,

Що росте на моїх берегах.

З Днем свободи,

з днем твого дива,

З днем, коли ти – як світла весна.

Нехай буде твоя душа жива,

Нехай буде твоя доля ясна.

Листівка / Pinterest

***

Цей день – як обійми предків, як голос землі, що кличе нас бути собою. Вітаю з Днем Незалежності! Нехай твоя душа завжди знаходить силу в українському слові, у пісні, у пам’яті.

Листівка / Pinterest

***

Вітаю тебе з Днем Незалежності, друже!

Нехай твоя внутрішня свобода буде такою ж сильною, як дух нашої країни.

Хай любов до України надихає на добрі справи щодня.

Це державне свято не може залишитися поза увагою кожного українця! І це не лише про вишиванку, одягнуту у цей день, а про гордість за історію своєї держави.

Пишайтеся Україною! Пишайтеся, що ви – українець!