Щирі та красиві вітання для усіх українців до Дня Незалежності пропонує 24 Канал.
Як привітати з Днем Незалежності?
24 серпня наша Батьківщина відзначатиме 34-ту річницю незалежності. Вона відчувається особливо гостро – як нагадування про незламність народу, що продовжує боротися за свою свободу.
Ті, у чиїх венах тече українська кров, хто любить свою землю та мову, шанує та популяризує рідні традиції – усі причетні до Дня Незалежності України. Красиві листівки та теплі щирі слова підтримки та гордості має отримати кожен українець, де б він на сьогодні не перебував.
***
З Днем Незалежності, Україно!
Сьогодні ми вклоняємося твоїй силі, твоїй красі, твоїй нескореній душі. Нехай кожне серце, що говорить українською, буде наповнене гордістю. Нехай кожен день твого майбутнього буде вільним, світлим і гідним.
Листівка / Pinterest
***
Незалежність – як вишиванка: кожен стібок – це боротьба, кожен узор – це надія. Вітаю з днем, коли ми знову і знову вишиваємо свою свободу!
Листівка / Pinterest
***
Я – з тобою, моя Україно,
У словах, у думках, у снах.
Ти – як пісня, як тиха калина,
Що росте на моїх берегах.
З Днем свободи,
з днем твого дива,
З днем, коли ти – як світла весна.
Нехай буде твоя душа жива,
Нехай буде твоя доля ясна.
Листівка / Pinterest
***
Цей день – як обійми предків, як голос землі, що кличе нас бути собою. Вітаю з Днем Незалежності! Нехай твоя душа завжди знаходить силу в українському слові, у пісні, у пам’яті.
Листівка / Pinterest
***
Вітаю тебе з Днем Незалежності, друже!
Нехай твоя внутрішня свобода буде такою ж сильною, як дух нашої країни.
Хай любов до України надихає на добрі справи щодня.
Це державне свято не може залишитися поза увагою кожного українця! І це не лише про вишиванку, одягнуту у цей день, а про гордість за історію своєї держави.
Пишайтеся Україною! Пишайтеся, що ви – українець!