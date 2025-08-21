Про стипендії та хто їх може отримати, розповідає 24 Канал, посилаючись на телеграм-канал прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Хто може отримати стипендії?

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо підтримки талановитої молоді та видатних освітян. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко на своїй сторінці у телеграм-каналі.

Зокрема зазначено конкурс – Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка. На винагородження переможців якого виділено – близько 1 мільйона гривень на рік.

Цікаво! Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка проводиться щороку з 1 жовтня до 10 березня. Його мета виявити обдарованих знавців мови та традицій народу та юних митців художнього слова. Для школярів конкурс проходить у чотири етапи, для студентів – у три.

Рішенням уряду передбачено 39 стипендій для школярів та студентів та суми виплат.

Розмір стипендій становитиме:

для учнів шкіл – 1420 гривень / місяць;

– 1420 гривень / місяць; для студентів закладів фахової передвищої освіти – 2870 гривень / місяць;

– 2870 гривень / місяць; для студентів закладів вищої освіти та наукових установ – 3800 гривень / місяць.

Без винагороди не залишаться і освітяни: 17 дворічних стипендій для видатних освітян визначили й затвердили рішенням Кабміну.

