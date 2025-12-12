"Вы – щит и меч нашего государства": теплые поздравления с Днем Сухопутных войск

12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск. Это главная боевая сила украинской армии.

Сухопутные войска играют основную роль как в мирное, так и в военное время. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как красиво поздравить с этим Днем?

Современные Сухопутные войска состоят из различных компонентов: механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей противовоздушной обороны, специальных войск, а также бригад территориальной обороны. Эта структура обеспечивает полную готовность к выполнению боевых задач и на передовой, и в тылу.

Организационно Сухопутные войска содержат Командование Сухопутных войск, оперативные командования с подчиненными частями, бригады территориальной обороны, корпус резерва, учебные центры и полигоны.

Поэтому в этот день еще раз искренне поблагодарите и поздравьте наших защитников.

Поздравляю всех, кто имеет честь служить в Сухопутных войсках Украины, с вашим праздником! Вы – настоящие герои, на которых держится Украина! Спасибо за отвагу и мужество! Слава Украине! Слава ВСУ!

В этот праздничный день мы с большой благодарностью поздравляем всех военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных сил Украины! Вы – наша гордость, наша надежда и сила. Мы верим в вас и знаем, что благодаря вам Украина непременно одержит победу! Слава нашим Героям!



Вы – наши Герои, наша гордость и несокрушимая сила! В этот праздничный день искренне поздравляем всех военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в службе и мирного неба над головой!

Вы наша защита и гордость, несокрушимые бойцы сухопутных войск! В этот важный день примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, новых побед и благополучия! Вы наша опора, и мы искренне благодарны вам за вашу службу!





С днем Сухопутных войск страны,

Для Украины так важны –

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Потому что с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать важные все вам даты.

Заслуживают пехотинцы к себе внимания,

Награды получают за смелость и отвагу.

С праздником тебя я поздравляю,

Смелым, сильным и отважным быть желаю.

Счастья, мира, успехов и добра,

Чтобы профессия престижной была.



Спасибо Вам, наши Герои! Берегите себя!