"Вы – щит и меч нашего государства": теплые поздравления с Днем Сухопутных войск
- 12 декабря в Украине празднуют День Сухопутных войск, которые являются главной боевой силой армии.
- Предлагаем теплые поздравления в прозе, стихах и картинках.
12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск. Это главная боевая сила украинской армии.
Сухопутные войска играют основную роль как в мирное, так и в военное время. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как красиво поздравить с этим Днем?
Современные Сухопутные войска состоят из различных компонентов: механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей противовоздушной обороны, специальных войск, а также бригад территориальной обороны. Эта структура обеспечивает полную готовность к выполнению боевых задач и на передовой, и в тылу.
Организационно Сухопутные войска содержат Командование Сухопутных войск, оперативные командования с подчиненными частями, бригады территориальной обороны, корпус резерва, учебные центры и полигоны.
Поэтому в этот день еще раз искренне поблагодарите и поздравьте наших защитников.
Поздравляю всех, кто имеет честь служить в Сухопутных войсках Украины, с вашим праздником! Вы – настоящие герои, на которых держится Украина! Спасибо за отвагу и мужество! Слава Украине! Слава ВСУ!
В этот праздничный день мы с большой благодарностью поздравляем всех военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных сил Украины! Вы – наша гордость, наша надежда и сила. Мы верим в вас и знаем, что благодаря вам Украина непременно одержит победу! Слава нашим Героям!
Поздравление с Днем Сухопутных войск / 24 Канал
Вы – наши Герои, наша гордость и несокрушимая сила! В этот праздничный день искренне поздравляем всех военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в службе и мирного неба над головой!
Вы наша защита и гордость, несокрушимые бойцы сухопутных войск! В этот важный день примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, новых побед и благополучия! Вы наша опора, и мы искренне благодарны вам за вашу службу!
Поздравление с Днем Сухопутных войск / 24 Канал
***
С днем Сухопутных войск страны,
Для Украины так важны –
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Потому что с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать важные все вам даты.
***
Заслуживают пехотинцы к себе внимания,
Награды получают за смелость и отвагу.
С праздником тебя я поздравляю,
Смелым, сильным и отважным быть желаю.
Счастья, мира, успехов и добра,
Чтобы профессия престижной была.
Поздравления с Днем Сухопутных войск / 24 Канал
Спасибо Вам, наши Герои! Берегите себя!